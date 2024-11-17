У Києві пролунали вибухи під час повітряної тривоги: що відомо (оновлено)
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Є загроза повторної атаки, тому всіх просять перебувати в укриттях
Вранці 17 листопада під час повітряної тривоги у Києві пролунали вибухи. Це сталося після того, як російські стратегічні бомбардувальники Ту-95 запустили ракети у бік України.
Про це повідомляє "Телеграф". Інформацію підтверджують моніторингові Telegram-канали.
"Попередньо були застосовані 2-х гіперзвукові ракети Зм22 комплексу Циркон", — пишуть пабліки.
Начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко у своєму Telegram-каналі сказав про роботу ППО у столиці.
Своєю чергою мер столиці повідомляє, що у Печерському районі Києва палає дах житлового будинку.
Також повідомляється, що зараз багато ракет різних типів продовжують заходити у повітряний простір України. У зв’язку з цим усіх просять перебувати в укриттях до відповідного розпорядження.
"До Києва група ракет Х-101 + підлітають шахеди", — попереджають моніторинги.
Станом на 06:45 повітряну тривогу вже оголошено по всій країні.
Оновлено
У Київській міській військовій адміністрації повідомили про одного постраждалого.
О 07:13 Повітряні сили попереджають, що на Київ летить ракета "Кинджал". Водночас у мережі почали писати про повторні вибухи у столиці.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 16 листопада Київ атакували російські безпілотники. Протиповітряна оборона своєю чергою відпрацювала по російських ударних безпілотниках, які намагалися вдарити українською столицею.