У Києві пролунали вибухи під час повітряної тривоги: що відомо (оновлено)

Є загроза повторної атаки, тому всіх просять перебувати в укриттях

Вранці 17 листопада під час повітряної тривоги у Києві пролунали вибухи. Це сталося після того, як російські стратегічні бомбардувальники Ту-95 запустили ракети у бік України.

Про це повідомляє "Телеграф". Інформацію підтверджують моніторингові Telegram-канали.

"Попередньо були застосовані 2-х гіперзвукові ракети Зм22 комплексу Циркон", — пишуть пабліки.

Начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко у своєму Telegram-каналі сказав про роботу ППО у столиці.

Своєю чергою мер столиці повідомляє, що у Печерському районі Києва палає дах житлового будинку.

Також повідомляється, що зараз багато ракет різних типів продовжують заходити у повітряний простір України. У зв’язку з цим усіх просять перебувати в укриттях до відповідного розпорядження.

"До Києва група ракет Х-101 + підлітають шахеди", — попереджають моніторинги.

Станом на 06:45 повітряну тривогу вже оголошено по всій країні.

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У Київській міській військовій адміністрації повідомили про одного постраждалого.

О 07:13 Повітряні сили попереджають, що на Київ летить ракета "Кинджал". Водночас у мережі почали писати про повторні вибухи у столиці.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 16 листопада Київ атакували російські безпілотники. Протиповітряна оборона своєю чергою відпрацювала по російських ударних безпілотниках, які намагалися вдарити українською столицею.