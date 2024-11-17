В Киеве прогремели взрывы во время воздушной тревоги: что известно (обновлено)

Есть угроза повторной атаки, потому всех просят находиться в укрытиях

Утром 17 ноября во время воздушной тревоги в Киеве прогремели взрывы. Это случилось после того, как российские стратегические бомбардировщики Ту-95 запустили ракеты в сторону Украины.

Об этом сообщает "Телеграф". Информацию подтверждают мониторинговые Telegram-каналы.

"Предварительно были применены 2х гиперзвуковые ракеты Зм22 комплекса Циркон", — пишут паблики.

Начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко в своем Telegram-канале сказал о работе ПВО в столице.

В свою очередь мэр столицы сообщает, что в Печерском районе Киева пылает крыша жилого дома.

Также сообщается, что сейчас много ракет разных типов продолжают заходить в воздушное пространство Украины. В связи с этим всех просят находиться в укрытиях до соответствующего распоряжения.

"В Киев группа ракет Х-101+ подлетают шахеды", — предупреждают мониторинги.

По состоянию на 06:45 воздушная тревога уже объявлена по всей стране.

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В Киевской городской военной администрации сообщили об одном пострадавшем.

В 07:13 Воздушные силы предупреждают, что на Киев летит ракета "Кинжал". В то же время в сети начали писать о повторных взрывах в столице.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 16 ноября Киев атаковали российские беспилотники. Противовоздушная оборона в свою очередь отработала по российским ударным беспилотникам, пытавшимся ударить по украинской столице.