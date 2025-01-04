Як виглядає найнезвичайніший готель у Києві та де його можна знайти (фото)

Унікальне архітектурне рішення

Одна з найцікавіших і найоригінальніших будівель Києва — це готель "Салют" у Печерському районі столиці. Цей амбіційний проєкт було реалізовано в далекому 1984 році, але готель й досі приймає відвідувачів.

"Салют" — це яскравий зразок радянського футуристичного модернізму. Однак мало хто здогадується про те, що цей 7-поверховий готель від самого початку мав мати 18 поверхів, не враховуючи завершальної конструкції. Висоту об'єкта було значно "урізано" з дуже цікавої та незвичайної причини.

"Телеграф" розповідає історію готелю "Салют" і розкриває секрети цього незвичайного місця.

Історія будівництва готелю "Салют"

Будувати новий готель у центрі Києва вирішили на початку 1980-х років. У 1982 розпочали будівництво і вже в 1984 об'єкт було здано в експлуатацію. Головним архітектором став Авраам Мілецький — автор проєктів крематорію на Байковому цвинтарі, будівель Укравтодору на Горького та Укрдорзв'язку на Теремках.

Футуристична будівля в дусі космічних кораблів була зведена на замовлення Держплану, внаслідок чого вийшла зовсім не такою, якою планувалося.

Спочатку передбачалося, що незвичайна будівля матиме цілих 18 поверхів. Було сформовано проект, за яким почалися роботи. Спочатку було побудовано технічний і цокольний поверх, на яких розмістилися хол і ресторан. Потім побудували 5 житлових поверхів.

Однак, продовжувати будівництво раптово заборонили чиновники.

Проект 18-поверхового готелю

Комісія з Москви відвідала Київ, і оглянувши місто, ухвалила рішення завершити будівництво. За версією істориків, висотна будівля порушувала історичну панораму Києва, яка протягом століть була візитною карткою міста.

Чиновники розглядали варіант готелю з різних оглядових точок, і в підсумку вирішили, що готель конфліктуватиме з дзвіницею Києво-Печерської лаври. Саме тому проєкт зарубали на етапі реалізації.

"Салют" конфліктував із дзвіницею Києво-Печерської лаври

Архітектор Мілецький був дуже засмучений таким рішенням, але розумів, що від нього нічого не залежить. Він разом із колегами почав гарячково намагатися врятувати ситуацію і розробив одразу кілька варіацій нової будівлі.

Це було необхідно, щоб збалансувати будову і зробити її завершеною. Один із проєктів передбачав навіть наявність оригінального фонтану-водоспаду.

Проект із фонтаном

Згідно з ще одним альтернативним проектом готель "Салют" пропонували зробити квадратної форми. Однак у кінцевому підсумку було вирішено, що будівля буде семиповерховою.

Мілецький був незадоволений, але доопрацював проєкт з урахуванням нових вимог і завершив будівництво 1984 року.

Зрештою "Салют" вийшов досить безглуздим і нагадує за формою бочку — будівля складається з п'яти житлових поверхів, цоколя і технічних поверхів.

У народі його прозвали "грузином у кепці".

Що зараз з готелем "Салют"

Держплан зазнав великих збитків — фундамент, закладений під 18-поверхову будівлю, обійшовся дуже дорого, а кімнат у готелі вийшло вдвічі менше задуманого. Через невелику кількість номерів та їхню нездатність до розширення, готель став неефективним із самого початку і довго не міг окупитися.

Сьогодні ж "Салют" функціонує як приватний і має 3 зірки. Тут є 100 номерів — 90 одномісних і 10 двокімнатних "люксів". У ньому є, крім номерів, конференц-зал, ресторан, хімчистка та інші додаткові послуги. Також у готелі виконано цілком добротний ремонт, а з вікон відкриваються шикарні панорамні види на Дніпро і Лавру.

Вартість доби проживання в готелі становить 2200 гривень за номер класу "Стандарт" і 2500 гривень за "Люкс".

Де знаходиться готель "Салют" у Києві

Адреса: вул. Івана Мазепи, 11-Б

Метро: "Арсенальна".

За матеріалами ресурсів BIT.UA та 44.ua.

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