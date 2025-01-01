Як кияни одягалися 120 років тому і якою була зимова мода в 19 столітті (відео)

Модники жили у столиці за всіх часів

Старі фотографії здатні подарувати нам можливість заглянути в історію Києва та здійснити подорож у минуле. Особливо прекрасною і навіть сказочною столиця ставала в зимовий період, коли сніг немов огортав її білим невагомим покривалом.

Завдяки архівним знімкам з минулого століття ми з вами можемо побачити те, якими бували київські зими і який одяг носили городяни в холодну пору року.

"Телеграф" зібрав для своїх читачів яскраві фото на яких зображений зимовий Київ у 1900-х роках. Ці кольорові знімки передають дух минулої епохи і показують нам моду в столиці в ті далекі часи.

Як одягалися кияни у 1900-х роках

Слід зазначити, що в Києві в ті часи спостерігалася мінлива погода, а надто сніжні або надзвичайно морозні зими бували не так уже й часто. Але до зими готувалися серйозно і зимовий одяг купували заздалегідь.

За спогадами мемуаристів у другій половині ХІХ століття в зимовий час "пані вдягалися у великі салопи з дуже коротенькими рукавами, що діставали тільки до ліктів". Це компенсувалося теплою муфтою. Мода на таку довжину рукава і муфту в дещо зміненому вигляді зберігалася і в 1910-ті роки.

Київські дами в ті часи носили стильні капелюшки, рукавички і хутряні коміри.

Дуже популярними були довгі сукні та спідниці до підлоги. Верх доповнювали піджаками з масивними ґудзиками.

У Києві на початку ХХ століття чоловіча мода також стала дуже стильною — довгополі шуби відійшли в минуле, а їхнє місце посіли демократичні пальта, часто з каракулевим коміром.

Також чоловіки носили елегантні капелюхи.

Більше про моду в 19 столітті в Києві ви можете дізнатися з відео:

На записі звучить голос української оперної співачки Соломії Крушельницької.

Нагадаємо, що понад 100 років тому центром Києва розгулювали верблюди. Цих витривалих ссавців використовували для перевезення вантажів і навіть залучали їх до участі в церемоніальних парадах.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як виглядав Київ 113 років тому. На той час невід’ємною частиною життя Києва були вуличні базари, де велася жвава торгівля. На ярмарках завжди було багатолюдно, а торговці пропонували покупцям різні товари — від глиняного посуду до страв української кухні.