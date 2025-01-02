Який вигляд мала Тріумфальна арка в Києві, яку побудували понад 160 років (фото)

Столиця вміє дивувати сучасників своїм багатим минулим

У Києві є безліч цікавих місць із неймовірною історією. Проте мало хто знає, що у 1857 році на місці сучасного Повітрофлотського шляхопроводу було збудовано дерев’яну Тріумфальну арку.

Звели цю нетипову для столиці споруду на честь приїзду до Києва імператора Олександра ІІ та Марії Олександрівни. Зі столичною аркою пов’язана дуже цікава та заплутана історія, про яку знають лише одиниці.

"Телеграф" розповідає про будівництво Тріумфальної арки, плани столичних купців та остаточне зникнення цієї незвичайної споруди.

Як виглядала Тріумфальна арка у Києві

Дерев'яна арка була споруджена в жовтні 1857 року на честь приїзду до Києва государя Олександра II, який зволив відвідати "матір міст Руських" вперше після своєї коронації.

Тріумфальна арка мала скромні розміри і була декорована під "готику". З боків від воріт стояли дерев'яні будки поліцейських. Ця будова була схожа на елемент тимчасового святкового оформлення, а не на реальну помпезну Тріумфальну арку, проте її вирішили не зносити.

Споруда спочатку мала бути тимчасовою, але в пам'ять про найвищий візит, а заодно щоб символічно позначити кордон Києва столичні купці вирішили збудувати ґрунтовні Тріумфальні ворота. Кошти на цю затію вирішили накопичити. Так, кожен купець зобов'язався виплачувати до фонду протягом п'ятнадцяти років (з 1859 до 1874) певну суму, залежно від гільдії.

Старі ворота стояли на своєму місці і їх навіть кілька разів ремонтували. При цьому внески були регулярними, накопичена сума зростала і було вирішено розпочинати реалізацію задуманого.

Для цього 1869 року проєкт нових Тріумфальних воріт замовили молодому, але перспективному архітектору Віктору Гартману. Його творча фантазія породила щось казково-билинне. Тут були й елементи Золотих воріт, і герб Києва з Архістратигом Михаїлом, і декор на кшталт пряникового будиночка, і навіть дзвіниця, щоб зустрічати почесних гостей дзвоном.

Проект Гартмана

Однак цьому цікавому задуму не судилося збутися — того ж 1869-го року Олександр II знову відвідав Київ і не схвалив ідею купців — він порадив спрямувати гроші на щось корисне. Причина його рішення — невідома. Дехто вважає, що йому не сподобався проект, а інші вважають, що государ просто поскромничав.

Зрештою купці вирішили продовжувати відрахування до фонду, а гроші почали спрямовувати спочатку на ремісничі школи, а потім — на створення комерційного училища.

До старих дерев'яних "Тріумфальних воріт" інтерес остаточно пропав. Вони поступово занепадали і розвалювалися. Зрештою до 1880-х років їх просто знесли, і вже в 1880-х роках про них писали як про неіснуючі.

Де знаходилася Тріумфальна арка у Києві

"Тріумфальні ворота" були розташовані на місці сучасного Повітрофлотського шляхопроводу, який був побудований наприкінці 1950-х років і став своєрідними "Тріумфальними воротами" радянської доби.

Нагадаємо, у Києві є провулок-привид, який був зруйнований практично дощенту, але залишив про себе нагадування у вигляді кам’яної арки, яка збереглася до наших днів. Він з’явився в столиці далекого 1873 року і згодом змінив життя великого міста.

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