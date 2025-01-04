Как выглядит самая необычная гостиница в Киеве и где ее можно найти (фото)

Уникальное архитектурное решение

Одна из самых интересных и оригинальных построек Киева – это гостиница "Салют" в Печерском районе столицы. Этот амбициозный проект был реализован в далеком 1984 году, но отель до сих пор принимает посетителей.

"Салют" — это яркий образец советского футуристического модернизма. Однако мало кто догадывается о том, что этот 7-этажный отель изначально должен был иметь 18 этажей, не считая завершающей конструкции. Высота объекта была значительно "урезана" по очень интересной и необычной причине.

"Телеграф" рассказывает историю гостиницы "Салют" и раскрывает секреты этого необычного места.

История строительства гостиницы "Салют"

Строить новую гостиницу в центре Киева решили в начале 1980-х годов. В 1982 приступили к строительству и уже в 1984 объект был сдан в эксплуатацию. Главным архитектором стал Авраам Милецкий — автора проектов крематория на Байковом кладбище, зданий Укравтодора на Горького и Укрдорсвязи на Теремках.

Футуристическое здание в духе космических кораблей было построено по заказу Госплана, в следствие чего получилось совсем не таким, каким планировалось.

Изначально предполагалось, что необычное здание будет иметь целых 18 этажей. Был сформирован проект, по которому начались работы. Сначала был построен технический и цокольный этаж, на которых разместились холл и ресторан. Затем построили 5 жилых этажей.

Однако, продолжать строительство внезапно запретили чиновники.

Проект 18-этажной гостиницы

Как оказалось, комиссия из Москвы посетила Киев, и осмотрев город, приняла решение завершить строительство. По версии историков, высотное здание нарушало историческую панораму столицы, которая на протяжении столетий была визитной карточкой города.

Чиновники рассматривали вариант гостиницы с разных обзорных точек, и в итоге решили, что отель будет конфликтовать с колокольней Киево-Печерской лавры. Именно поэтому проект зарубили на этапе реализации.

"Салют" конфликтовал бы с колокольней Киево-Печерской лавры

Архитектор Милецкий был очень расстроен таким решением, но понимал, что от него ничего не зависит. Он вместе с коллегами начал лихорадочно пытаться спасти ситуацию и разработал сразу несколько вариаций нового здания.

Это было необходимо, чтобы сбалансировать строение и сделать его завершенным. Один из проектов предполагал наличие оригинального фонтана-водопада.

Проект с фонтаном

Согласно еще одному альтернативному проекту гостиницу "Салют" предлагали сделать квадратной формы. Однако в конечном итоге было решено, что здание будет семиэтажным.

Милецкий был недоволен, но доработал проект с учетом новых требований и завершил строительство в 1984 году.

В конечном итоге "Салют" получился достаточно несуразным и напоминающим по форме бочку — здание состоит из пяти жилых этажей, цоколя и техническими этажами.

В народе его даже прозвали "грузином в кепке".

Что сейчас с отелем "Салют"

Госплан понес большие убытки – фундамент, заложенный под 18-этажное здание, обошелся очень дорого, а комнат в отеле получилось в два раза меньше задуманного. Из-за небольшого количества номеров их неспособности к расширению, отель стал неэффективным с самого начала и долго не мог окупиться.

Сегодня же "Салют" функционирует как частный и имеет 3 звезды. Здесь есть 100 номеров — 90 одноместных и 10 двухкомнатных "люксов". В нем имеется кроме номеров конференц-зал, ресторан, химчистка, и другие дополнительные услуги. Также в отеле выполнен вполне добротный ремонт, а из окон открываются шикарные панорамные виды на Днепр и Лавру.

Стоимость суток проживания в отеле составляет 2200 гривен за номер класса "Стандарт" и 2500 гривен за "Люкс".

Где находится отель "Салют" в Киеве

Адрес: ул. Ивана Мазепы, 11-Б

Метро: "Арсенальная".

По материалам BIT.UA и 44.ua.

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