Готель-привид: де в Києві знаходиться атмосферна покинута будівля із позаминулого століття (фото)

У рекламному проспекті йшлося: "Той, хто не милувався панорамою міста з тераси готелю "Прага" – той не бачив Києва"

У самому центрі Києва знаходиться покинутий готель з унікальною атмосферою, який ввібрав у себе столітню історію міста з його унікальною архітектурою та ні з чим не зрівняним вайбом.

Готель "Прага" був відомий серед киян, як мінімум, з двох причин. По-перше, тут знаходився люксовий ресторан з відкритою терасою на даху, а по-друге — у стінах цієї будівлі відомий письменник-сатирик Ярослав Гашек написав продовження пригод бравого солдата Швейка.

Редакція "Телеграфу" вирішила розповісти читачам про шикарний готель "Прага", який був побудований в позаминулому столітті та зберігся до наших днів. На жаль, ця будівля давно не приймає постояльців, проте це місце продовжує розбурхувати уяву сучасників і привертати увагу поціновувачів колоритних будівель-"привидів" з минулого.

Історія готелю "Прага"

Готель "Прага" — це велична семиповерхова цегляна будівля, яка розташована між Золотими Воротами та Софійським собором по вулиці Володимирській. Будова виділяється декорованим у стилі модерн фасадом і формувалася вона поетапно не один рік.

Спочатку "Прага", побудована в 1880 році за проектом архітектора Шиле, мала всього три поверхи і була прибутковим будинком.

Будівництво замовив та профінансував київський військовослужбовець Іллінський, який раптово помер. Готелем стала володіти його дружина та згодом прибутковий будинок почали називати не інакше як "Номери Іллінського".

Її постояльцем у 1885 та 1893-96 роках був Віктор Васнєцов.

А з 1901-го року власником будинку став чеський громадський діяч та філолог В’ячеслав (Вацлав) Вондрак. У 1904 році з його ініціативи добудовується четвертий поверх і готель перейменовують на "Прагу".

У 1913 році будівля перебудовується на шестиповерхову і на верхньому поверсі з’являється шикарний ресторан з просторою літньою терасою, з якої відкривався просто неймовірний вид на Київ.

Про неї захоплено писали тодішні газети, а заможні гості не втрачали нагоди побачити місто з висоти пташиного польоту.

З часом терасу перетворили на глухий сьомий поверх.

У 1916-1918 роках у готелі жив і працював відомий чеський письменник Ярослав Гашек, який у 1917 році в Києві написав і видав чеською мовою повість "Бравий солдат Швейк у полоні".

У червні 1917 року у готелі також проживав із дружиною та дочкою політичний та державний діяч Симон Петлюра.

За радянських часів готель мав назви "Червоний Київ", "Київ" та "Театральний". Згодом готель закрили, а будівлю виставили на продаж, але її ніхто не поспішає купувати, бо в реконструкцію необхідно буде вкласти величезні кошти.

На даний момент величний готель із унікальною атмосферою просто поступово руйнується.

Як виглядає "Прага" зараз

На сьогоднішній день потрапити до будівлі колишнього готелю неможливо – доступу для відвідувачів немає. Проте шукачі гострих відчуттів час від часу пробираються на територію "Праги" та роблять там атмосферні знімки.

Наприклад, серією фотографій з покинутого готелю поділилися у спільноті "Спрага": у Києві цікаво" у соціальній мережі Facebook.

Де знаходиться покинутий готель

Адреса "Праги": вулиця Володимирська, 36

Важливо:ми нікого не закликаємо незаконно проникати на покинуті території будь-яких будівель. Більшість із них перебуває в аварійному стані, що може загрожувати вашому життю. Будьте розважливі і бережіть себе!

За матеріалами із мережі Фейсбук.

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