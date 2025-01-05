У Києві та області оголосили тривогу: що відомо (оновлено)

Усіх просять перебувати у безпечних місцях

Вдень 5 січня у Києві, а також низці областей України було оголошено повітряну тривогу. Це пов’язано із загрозою застосування росіянами балістичного озброєння.

Моніторингові канали пишуть, що у бік столиці та області також запустили ворожі дрони. Один зафіксований над Іванковим у бік Києва.

У зв’язку із загрозою всіх просять перебувати в укриттях до відповідного розпорядження.

Зазначається, що загроза зафіксована із півночі. Окрім Київської області розвідувальні БПЛА виявлено у Роменському районі Сумської області.

Станом на 12:22 було повідомлено про ракету у бік Києва. А вже за дві хвилини з’явилася інформація, що вона більше не фіксується. При цьому тривога поки що зберігається.

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О 12:31 на Сумщині зафіксовано швидкісну ціль.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч проти 5 січня росіяни атакували Україну дронами. Вибухи пролунали в наступних областях:Чернігівській, Полтавській, Хмельницькій, Житомирській, Донецькій (Краматорськ).

У Повітряних силах повідомили, що вдалося збити 61 ворожий безпілотник. З них 41 не досяг цілі (локаційно втрачено).