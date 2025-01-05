В Киеве и области объявили тревогу: что известно (обновлено)

Всех просят находиться в безопасных местах

Днем 5 января в Киеве, а также ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога. Это связано с угрозой применения россиянами баллистического вооружения.

Мониторинговые каналы пишут, что в сторону столицы и области также запустили вражеские дроны. Один зафиксирован над Иванковым в сторону Киева.

В связи с угрозой всех просят находиться в укрытиях до соответствующего распоряжения.

Отмечается, что угроза зафиксирована с севера. Кроме Киевской области разведывательные БПЛА обнаружены в Роменском районе Сумской области.

По состоянию на 12:22 было сообщено о ракете в сторону Киева. А уже спустя две минуты появилась информация, что она больше не фиксируется. При этом тревога пока еще сохраняется.

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В 12:31 в Сумской области зафиксирована скоростная цель.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 5 января россияне атаковали Украину дронами. Взрывы раздались в следующих областях: Черниговской, Полтавской, Хмельницкой, Житомирской, Донецкой (Краматорск).

В Воздушных силах сообщили, что удалось сбить 61 вражеский беспилотник. Из них 41 не достиг цели (локационно потерян).