У ряді регіонів України лунали вибухи: що відомо про нічну атаку
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Було зафіксовано роботу ППО
У ніч проти 5 січня росіяни в черговий раз атакували Україну. Внаслідок обстрілу вибухи пролунали у кількох областях.
Моніторингові Telegram-канали пишуть, що цієї ночі супротивник запускав дрони-камікадзе "шахед". Було оголошено повітряну тривогу. Працювали засоби протиповітряної оборони.
Вибухи пролунали у таких областях: Чернігівській, Полтавській, Хмельницькій, Житомирській, Донецькій (Краматорськ).
Опівночі, як зазначається в пабліках, ситуація з атакою "шахедами" мала такий вигляд:
- 2 дрони зафіксовані в районі Житомирської області;
- 3 "шахеда" — на південь від Чернігова;
- 1 дрон пролетів Прилуки курсом західним;
- 2 дрони помічені на перетині Сумської та Полтавської області;
- 2 БПЛА помічені на північ від Полтави й ще два — на захід від Полтави (курс західний);
- 1 дрон пролітає в районі Кременчука у бік Олександрії;
- 1 "шахед" курсом на/через Кам’янське;
- 2 БПЛА зафіксовано в районі Барвінкове;
- 1 дрон пролетів Балаклію курсом західним;
- 2 безпілотники з Харківської області перелітали до Полтавської.
Ближче до 1:00 ситуація була такою:
- 1 дрон з Житомирської області перелітав у Шепетівський район;
- 2 БПЛА з півночі Київської області перелетіли до Житомирської області
- 1 безпілотник пролетів Прилуки курсом західним;
- 3 дрони з Дніпропетровської області перелітали до Полтавської;
- 1 дрон із Харківської області перелітав до Полтавської.
Ситуація станом на 2:00
- 1 дрон підлітав до Кременчука;
- 2 БПЛА зафіксовані на північ від Житомира, курс південно-західний;
- 1 дрон помічений над Ніжином.
Ситуація станом на 3:00
Останній зафіксований "шахед" був у Сумській області та летів назад у бік Росії.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 31 грудня росіяни атакували Запоріжжя. У місті пролунали вибухи.