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У ряді регіонів України лунали вибухи: що відомо про нічну атаку

Автор
Анастасія Мокрик
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У ніч на 5 січня Україну атакували дрони
У ніч на 5 січня Україну атакували дрони. Фото Колаж "Телеграфу"

Було зафіксовано роботу ППО

У ніч проти 5 січня росіяни в черговий раз атакували Україну. Внаслідок обстрілу вибухи пролунали у кількох областях.

Моніторингові Telegram-канали пишуть, що цієї ночі супротивник запускав дрони-камікадзе "шахед". Було оголошено повітряну тривогу. Працювали засоби протиповітряної оборони.

Вибухи пролунали у таких областях: Чернігівській, Полтавській, Хмельницькій, Житомирській, Донецькій (Краматорськ).

Опівночі, як зазначається в пабліках, ситуація з атакою "шахедами" мала такий вигляд:

  • 2 дрони зафіксовані в районі Житомирської області;
  • 3 "шахеда" — на південь від Чернігова;
  • 1 дрон пролетів Прилуки курсом західним;
  • 2 дрони помічені на перетині Сумської та Полтавської області;
  • 2 БПЛА помічені на північ від Полтави й ще два — на захід від Полтави (курс західний);
  • 1 дрон пролітає в районі Кременчука у бік Олександрії;
  • 1 "шахед" курсом на/через Кам’янське;
  • 2 БПЛА зафіксовано в районі Барвінкове;
  • 1 дрон пролетів Балаклію курсом західним;
  • 2 безпілотники з Харківської області перелітали до Полтавської.

Ближче до 1:00 ситуація була такою:

  • 1 дрон з Житомирської області перелітав у Шепетівський район;
  • 2 БПЛА з півночі Київської області перелетіли до Житомирської області
  • 1 безпілотник пролетів Прилуки курсом західним;
  • 3 дрони з Дніпропетровської області перелітали до Полтавської;
  • 1 дрон із Харківської області перелітав до Полтавської.

Ситуація станом на 2:00

  • 1 дрон підлітав до Кременчука;
  • 2 БПЛА зафіксовані на північ від Житомира, курс південно-західний;
  • 1 дрон помічений над Ніжином.

Ситуація станом на 3:00

Останній зафіксований "шахед" був у Сумській області та летів назад у бік Росії.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 31 грудня росіяни атакували Запоріжжя. У місті пролунали вибухи.

Теги:
#Україна #ППО #Вибухи #Тривога #Атака #Дрони