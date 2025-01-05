У ряді регіонів України лунали вибухи: що відомо про нічну атаку

Було зафіксовано роботу ППО

У ніч проти 5 січня росіяни в черговий раз атакували Україну. Внаслідок обстрілу вибухи пролунали у кількох областях.

Моніторингові Telegram-канали пишуть, що цієї ночі супротивник запускав дрони-камікадзе "шахед". Було оголошено повітряну тривогу. Працювали засоби протиповітряної оборони.

Вибухи пролунали у таких областях: Чернігівській, Полтавській, Хмельницькій, Житомирській, Донецькій (Краматорськ).

Опівночі, як зазначається в пабліках, ситуація з атакою "шахедами" мала такий вигляд:

2 дрони зафіксовані в районі Житомирської області;

3 "шахеда" — на південь від Чернігова;

1 дрон пролетів Прилуки курсом західним;

2 дрони помічені на перетині Сумської та Полтавської області;

2 БПЛА помічені на північ від Полтави й ще два — на захід від Полтави (курс західний);

1 дрон пролітає в районі Кременчука у бік Олександрії;

1 "шахед" курсом на/через Кам’янське;

2 БПЛА зафіксовано в районі Барвінкове;

1 дрон пролетів Балаклію курсом західним;

2 безпілотники з Харківської області перелітали до Полтавської.

Ближче до 1:00 ситуація була такою:

1 дрон з Житомирської області перелітав у Шепетівський район;

2 БПЛА з півночі Київської області перелетіли до Житомирської області

1 безпілотник пролетів Прилуки курсом західним;

3 дрони з Дніпропетровської області перелітали до Полтавської;

1 дрон із Харківської області перелітав до Полтавської.

Ситуація станом на 2:00

1 дрон підлітав до Кременчука;

2 БПЛА зафіксовані на північ від Житомира, курс південно-західний;

1 дрон помічений над Ніжином.

Ситуація станом на 3:00

Останній зафіксований "шахед" був у Сумській області та летів назад у бік Росії.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 31 грудня росіяни атакували Запоріжжя. У місті пролунали вибухи.