На Сумщині лунали вибухи: Шостку атакували ракетами, що відомо (карта)
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Усіх просять перебувати у укриттях
У вівторок вранці, 13 грудня, росіяни атакували Сумську область ракетами. Вибухи пролунали у місті Шостка.
Інформація про це з’явилася у моніторингових Telegram-каналах. Там пишуть, що ворог застосував балістичні ракети.
"Ще ракета на Шостку! у повітрі 6 бортів ТУ-22М3 (зліт з Олени та Енгельса) — вони якраз по Шостці пускають", — пише паблік "Николаевский Ванек" о 08:10.
На каналі також зазначено, що росіяни запускають Шосткою, у тому числі й крилаті ракети Х-22.
Тим часом у Сумській обласній військовій адміністрації повідомляють, що всього на Сумщині з початку 31 грудня лунало шість вибухів.
"Вночі та вранці росіяни провели 6 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 6 вибухів. Обстріли зазнали Шосткинської та Свеської громад", — йдеться у повідомленні.
Усіх просять залишатися у безпечних місцях до відповідного розпорядження.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що вранці 31 грудня вибухи пролунали у Києві та області. Повідомляється про роботу ППО.