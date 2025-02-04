Де у Києві найвища радіація: показники по районах (карта)

Найнижчий показник зафіксували у центрі міста

Радіаційний фон в місті Київ станом на 4 лютого 2025 року знаходиться у своїх звичних межах і становить 0.078-0.142 мкЗв/год. Це найменший та найбільший показники за останні 24 години.

За даними моніторингу "Saveecobot", найвища величина потужності експозиційної дози (радіаційний фон) за останню добу зафіксована о 13:56 на посту спостереження за адресою Залізничне шосе (Печерський район) і становить 0.142 мкЗв/год. Цей показник є значно нижчим за встановлений контрольний рівень, що свідчить про відсутність загроз для здоров'я населення.

О 14:55 на вулиці Сковороди в Подільському районі столиці було зафіксовано показник радіації 0.142 мкЗв/год.

Найвищий показник радіації

Найнижчий радіаційний фон зафіксували у Голосіївському районі, а саме на вулиці Лисогірська. Він складав 0,084 мкЗв/год.

Також низький рівень радіації зафіксовано на вулиці Рейтарська у Шевченківському районі Києва. Радіаційний фон тут в межах норми — 0,084 мкЗв/год.

В інших районах Києва рівень радіаційного фону також залишається стабільним і не перевищує допустимих норм.

Карта радіаційного фону

Зауважимо, що мінімальний рівень радіації спостерігається постійно. Міські служби регулярно здійснюють моніторинг радіаційного фону. На сьогодні рівень радіації у столиці залишається мінімальним і безпечним для жителів та гостей міста.

Раніше "Телеграф" писав, якою буде погода в Києві найближчими днями. Найбільша концентрація опадів у столиці очікується у вівторок.