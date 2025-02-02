Як виглядає найнезвичайніша будівля в Києві і де її можна знайти (фото)

Унікальне архітектурне рішення

Одна з найцікавіших і найнезвичайніших будівель Києва – це "літаюча тарілка" на Либідській. Цей амбітний проект було реалізовано у далеких 1970-х роках, але будинок-тарілка і сьогодні залишає простір для уяви та виділяється на тлі типової столичної забудови.

Будинок на Либідській — це один із небагатьох вцілілих зразків радянського модернізму у столиці. "Телеграф" розповідає читачам про цей унікальний для свого часу об’єкт і показує, де його можна знайти у Києві.

Історія будівництва незвичайного будинка-тарілки

Будівля була збудована у 1971 році за проектом архітекторів Флоріана Юр'єва і Льва Новікова. Опори конструкції спеціально сховали, щоб склалося враження, ніби конструкція зависла в повітрі.

Спочатку "літаюча тарілка" була частиною Інституту науково-технічної та економічної інформації. За проєкт його авторів нагородили премією Держбуду СРСР "За новаторство в архітектурі".

Будівля у формі тарілки – це класичний радянський модернізм, представлений космічним футуризмом. У приміщенні за радянських часів знаходився кінозал із фресками.

Конференц-зал має чудову акустику і, за задумом, тут мали відбуватися величні концерти.

Цей проєкт вважався передовим — у будівництві застосовували легкі конструкції та вільне планування, що дало змогу "тарілці" зависнути в просторі.

Однак будівля не стала унікальною концертною залою і її було віддано під Інститут науково-технічної інформації, а частину приміщень зайняли архіви КДБ. Також тут працювало поліграфічне підприємство.

У 90-х роках дах будівлі почав потроху облущуватися і потребувати ремонту, а в 2012 році його передали Фонду держмайна. У 2017 році згаданий фонд таки надав будівлю інституту в оренду на 50 років. Орендарем виявився відомий столичний забудовник Вагіф Алієв, який відкрив торгово-розважальний центр Ocean Plaza.

У 2015 році з’явилися плани будівництва нового торгового центру "Ocean Mall" впритул до будівлі, а за деякими планами, навіть поглинаючи її.

Ця новина сколихнула громадськість та активісти виступили проти того, щоб "тарілка" стала частиною торгово-розважального центру. Тоді бізнесмен, який орендує будинок, пообіцяв не робити з архітектурного об’єкту торговий центр.

У липні 2020 року розпочалося відновлення покриття на даху будівлі, а у жовтні Міністерство культури та інформаційної політики внесло будівлю до реєстру пам’яток архітектури та монументального мистецтва.

Де знаходиться "Літаюча тарілка" у Києві

Адреса: вул. Антоновича, 180 (неподалік станції метро "Либідська")

Будинок-тарілка на Либідській

Нагадаємо, що ще одна з найцікавіших споруд Києва – це готель "Салют" у Печерському районі столиці. Цей амбітний проект був реалізований далекого 1984 року, але готель досі приймає відвідувачів.

"Салют" — це яскравий приклад радянського футуристичного модернізму. Однак мало хто здогадується, що цей 7-поверховий готель спочатку повинен був мати 18 поверхів, не враховуючи завершальної конструкції. Висота об’єкта була значно "урізана" з дуже цікавої та незвичайної причини.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що одним із найбільш незвичайних і незабутніх об’єктів у столиці однозначно є Шоколадний будинок на Липках, який був збудований у 80-х роках XIX століття.