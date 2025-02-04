Где в Киеве самая высокая радиация: показатели по районам (карта)

Самый низкий показатель зафиксирован в центре города

Радиационный фон в Киеве по состоянию на 4 февраля 2025 года находится в своих привычных пределах и составляет 0.078-0.142 мкЗв/час. Это самый маленький и самый большой показатели за последние 24 часа.

По данным мониторинга "Saveecobot", самая высокая величина мощности экспозиционной дозы (радиационный фон) за последние сутки зафиксирована в 13:56 на посту наблюдения по адресу Железнодорожное шоссе (Печерский район) и составляет 0.142 мкЗв/час. Этот показатель значительно ниже установленного контрольного уровня, что свидетельствует об отсутствии угроз для здоровья населения.

В 14:55 на улице Сковороды в Подольском районе столицы был зафиксирован также показатель радиации 0.142 мкЗв/час.

Самый высокий показатель радиации

Самый низкий радиационный фон был зафиксирован в Голосеевском районе, а именно на улице Лысогорская. Он составлял 0,084 мкЗв/час.

Также низкий уровень радиации зафиксирован на улице Рейтарской в Шевченковском районе Киева. Радиационный фон здесь в пределах нормы – 0,084 мкЗв/час.

В других районах Киева уровень радиационного фона также остается стабильным и не превышает допустимые нормы.

Карта радиационного фона

Обратим внимание, что минимальный уровень радиации наблюдается постоянно. Городские службы регулярно осуществляют мониторинг радиационного фона. Сегодня уровень радиации в столице остается минимальным и безопасным для жителей и гостей города.

Ранее "Телеграф" писал, какой будет погода в Киеве в ближайшие дни. Самая большая концентрация осадков в столице ожидается во вторник.