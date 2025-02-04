Як виглядає найромантичніша будівля у Києві та де її знайти (фото)

Унікальне архітектурне рішення

Одна з найцікавіших та найнезвичайніших будівель Києва – це "Замок Річарда – Левове серце", який був збудований на початку XX століття у стилі англійської готики. Будинок у вигляді старовинного замку прикрашають вежі, зубчасті перила та шпилі.

Це справжня архітектурна перлина та опоетизована назва будинку №15, розташованого у мальовничому місці – на Андріївському узвозі. "Телеграф" розповідає читачам про цей унікальний об’єкт і показує, де його можна знайти у Києві.

Історія будівництва замку

Цю величну будову було названо на честь англійського короля Річарда I Левине Серце, який став героєм легендарного роману Вальтера Скотта "Айвенго". Будинок вважається одним із найзагадковіших будівель Києва, які до того ж мають погану славу.

Замок був збудований у 1902-1904 роках, проте досі не відомо, хто саме був автором цього будинку. За легендою, підрядник Дмитро Орлов просто вкрав проект замку — в його основу покладено вигляд фасаду будинку Міністерства внутрішніх справ у Санкт-Петербурзі, який створив академік архітектури Марфельд.

Будівництво почалося в 1902 році в таємниці від міської влади та Орлов активно роздавав поліцейським хабарі, щоб ті закривали очі на зведення будівлі за вкраденим проектом.

На кінцевому етапі будівництва наполовину збудований будинок сильно постраждав від потужної пожежі, причини виникнення якої так і не вдалося встановити. Через це будівництво затяглося і було завершено лише наприкінці 1904 року.

Проект Марфельда

За час будівництва Дмитро Орлов погруз у величезних боргах і взяв у Київському кредитному товаристві позику на 36 років, а потім здав квартири в оренду.

Будинок почали активно заселяти квартиронаймачі, проте вже тоді замок почав обростати легендами — тут нібито ночами були чутні кроки в коридорах, а також лунали дивні звуки.

У 1911 році Дмитра Орлова було застрелено за нез’ясованих обставин. Після загибелі забудовника у нього залишилася дружина та п’ятеро дітей. Через величезні борги вдова продає будинок і з’їжджає.

Архітектура замку

Розташований замок на складному рельєфі, що спускається до Подолу. Доступ до будинку забезпечують два входи: один із двору через бетонні сходи, інший — з вулиці по дерев’яних сходах, зведеній під час реконструкції у 1991-1992 роках.

Його величні фасади прикрашені архітектурними елементами, характерними для середньовічних фортець і замків, включаючи різні типи веж, шпилі та зубці на завершення стін, а з лівого боку височить велична вежа.

У дворі садиби по периметру розміщувалися також одноповерховий цегляний житловий флігель, який було знесено у 1988 році, а також одноповерхові служби з великим льодовиком у підвалі.

У будинку були каналізація та пічне опалення, двір та проїзд заасфальтовано.

Чому цей замок так незвичайно називається

Свою назву замок Річарда отримав завдяки письменнику Віктору Некрасову. Саме він у 1967 році першим написав про те, що, будучи дітьми, вони з друзями грали у дворі цього будинку та уявляли, що перед ними – величний замок із повісті Вальтера Скотта "Айвенго".

Є ще одна версія походження казкової назви цього будинку. Кажуть, кілька десятиліть тут жив якийсь торговець, Річард Юревич. Він тримав лавку неподалік і славився тим, що дуже любив, розповідав різні цікаві історії.

Під час Другої світової війни Річард нібито ховав у підвалах замку євреїв і йому дали прізвисько Річард Левине серце.

Де знаходиться замок Річарда

Наприкінці 1990-х років замок придбав американський бізнесмен українського походження Чопівський Юрій Юрійович. Він хотів провести реконструкцію замку та відкрити тут ресторан, картинну галерею чи готель.

В даний час замок стоїть занедбаний і поступово руйнується. Однак на його тлі досі можна зробити яскраві та незабутні фотографії.

Адреса: Андріївський узвіз, 15.

Замок Річарда

Нагадаємо, в Києві є шикарний особняк графині, який раптово перетворився на моторошну катівню. Цей цікавий зразок садибної забудови початку XX століття виконаний у стилі ампір і може похвалитися багато прикрашеним фасадом, інтер’єрами з цікавими рельєфами та розписами, різьбленими дверима та позолотою.

Садиба Уварової є пам’яткою архітектури місцевого значення, однак у його катівнях відбувалися страшні речі, від яких холоне кров у жилах.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що одним із найбільш незвичайних і незабутніх об’єктів у столиці однозначно є Шоколадний будинок на Липках, який був збудований у 80-х роках XIX століття.