Уряд ігнорує критичний стан мосту Патона: експерт розповів, які ризики це несе

Невідомо, скільки міст Патона зможе функціонувати ще

У Києві загострюється ситуація з мостом Патона, який перебуває в аварійному стані. За словами директора Інституту міста Олександра Сергієнка, у разі повної зупинки об’єкта наслідки торкнуться всієї країни, однак уряд домі не вживає необхідних заходів.

Як заявив експерт в етері телеканалу "Київ24", міст фактично покинутий без догляду: одна смуга перекрита, трамвайне сполучення зняли ще у 2004 році через ослаблену конструкцію. Проте навіть "Київавтодор" не може витратити жодної копійки, адже це буде розцінено як нецільове використання коштів.

"Я знаю, що директор інституту електрозварювання, він там просто бився руками і ногами у двері Шмигаля, але все безнадійно. І зрозуміло, що у всіх містобудівельників болить серце, а для киян і гостей столиці це просто створює загрозу", – зазначив він.

Стан мосту Патона в Києві. Фото: Урядова інспекція

Сергієнко наголосив, що мостом має опікуватися Служба автомобільних доріг Київської області відповідно до урядового рішення, однак реальних дій у цьому напрямку немає.

За його словами, на один автомобільний міст у столиці припадає близько 600 тисяч мешканців – у кілька разів більше, ніж в європейських столицях. Якщо міст Патона визнають аварійним або він вийде з ладу, це паралізує транспортне сполучення у Києві та матиме національні наслідки.

Стан мосту Патона в Києві. Фото: Урядова інспекція

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що на мосту імені Патона металеві елементи, зокрема арматура та кріплення, пошкоджують шини автомобілів, що призводить до періодичних ДТП. У результаті, особливо в години пік, рух ускладнюється, а страхові компанії відмовляються компенсувати збитки.