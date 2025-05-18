Проблема не лише в заводах. Де в Україні найбрудніша вода (карта)

Забруднення води безпосередньо пов’язане з близькістю великих міст та промислових об’єктів

В Україні найбільше забруднення води спостерігається в районах з високою концентрацією промисловості, зокрема, у Приазов’ї та вздовж Дніпра. Йдеться про східні та центральні регіони.

Про це говорить завідувач кафедри екології та охорони здоров’я Західноукраїнського національного університету Леонід Бицюра у коментарі РБК-Україна. За його словами, окрему проблему тут становлять затоплені шахти.

"Традиційно найбільше забруднення води – біля центрів промисловості вздовж Дніпра та на Приазов'ї. Це центральна Україна, зокрема Дніпро, Запоріжжя та Схід. Там окрема проблема – затоплені шахти. Поруч ведуться бойові дії, і за відсутності обладнання, електроенергії викачати звідти воду просто неможливо", — зазначає Леонід Бицюра і наголошує, що забруднення води безпосередньо пов'язане з близькістю великих міст та промислових об'єктів.

Де є забруднення води

Такі індустріальні зони є й у Львівській області, але там їх значно менше. На Франківщині, Тернопільщині, Хмельниччині – точкові забруднення сільськогосподарського та побутового походження, у Вінницькій, Кіровоградській, Черкаській, Київській, Житомирській областях – додається і більш виражене промислове забруднення.

Де є забруднення води

Де є забруднення води

Бицюра додав, що на забруднення також впливає і сільське господарство, бо там використовують пестициди, інсектициди, гербіциди та інші засоби захисту рослин із хімічною основою та різним періодом розпаду. Все це змивається через ґрунтові масиви й рано чи пізно потрапляє у воду. Найбільшу шкоду завдають свинокомплекси та птахоферми.

Водночас вода забруднюється і від комунально-побутових стоків. Там, де немає очисних споруд, у воді можуть бути мікробіологічні забруднювачі, залишки фармацевтичних препаратів тощо.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що наприкінці квітня у Дніпрі на Придніпровському пляжі місцеві жителі помітили плями мазуту. Його дніпряни періодично фіксують у воді Дніпра з початку року.