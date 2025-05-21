Правительство игнорирует критическое состояние моста Патона: эксперт рассказал, какие риски это несет

Неизвестно, сколько городов Патона сможет функционировать еще

В Киеве обостряется ситуация с находящимся в аварийном состоянии мостом Патона. По словам директора Института города Александра Сергиенко, в случае полной остановки объекта последствия коснутся всей страны, однако правительство в доме не принимает необходимые меры.

Как заявил эксперт в эфире телеканала "Киев24", мост фактически оставлен без присмотра: одна полоса перекрыта, трамвайное сообщение сняли еще в 2004 году из-за ослабленной конструкции. Однако даже "Киевавтодор" не может потратить ни копейки, ведь это будет расценено как нецелевое использование средств.

"Я знаю, что директор института электросварки, он там просто бился руками и ногами в дверь Шмыгаля, но все безнадежно. И понятно, что у всех градостроителей болит сердце, а для киевлян и гостей столицы это просто создает угрозу", – отметил он.

Состояние моста Патона в Киеве. Фото: Правительственная инспекция

Сергиенко подчеркнул, что мост должен заниматься Службой автомобильных дорог Киевской области в соответствии с правительственным решением, однако реальных действий в этом направлении нет.

По его словам, на один автомобильный мост в столице приходится около 600 тысяч человек – в несколько раз больше, чем в европейских столицах. Если мост Патона признают аварийным или он выйдет из строя, это парализует транспортное сообщение в Киеве и будет иметь национальные последствия.

Состояние моста Патона в Киеве. Фото: Правительственная инспекция

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что на мосту имени Патона металлические элементы, в том числе арматура и крепеж, повреждают шины автомобилей, что приводит к периодическим ДТП. В результате, особенно в час пик, движение усложняется, а страховые компании отказываются компенсировать убытки.