Кияни втомилися від щорічних ремонтів на Північному мосту: що вимагають від влади

Містяни підозрюють комунальників у марнотратстві

Жителі Києва просять владу припинити щорічний капітальний ремонт дорожнього покриття на Північному мосту. Нібито це призводить лише до довготривалих заторів і марнотратства бюджету міста.

Відповідна петиція з'явилася на сайті Київської міської ради. Автори звернення стверджують, що щороку влітку одна зі смуг мосту перекривається, хоча стан покриття "був цілком задовільним".

"Попри це, підрядні організації повністю знімають покриття й укладають нове. Така практика викликає серйозні підозри у доцільності та прозорості витрачання бюджетних коштів, особливо в умовах повномасштабної війни в Україні, коли ресурси мають бути спрямовані на пріоритетні потреби безпеки, оборони та соціального захисту", — йдеться у петиції.

Також, за словами авторів, це літній ремонт Північного мосту створює постійні затори, особливо для мешканців лівобережної частини столиці.

"Кияни змушені щодня стояти в заторах вранці та ввечері, витрачаючи години свого життя в дорозі. Це не лише спричиняє психологічне та фізичне виснаження, але й негативно впливає на економічну активність столиці", — пояснюють автори петиції.

Серед основних вимог ініціатори називають:

надати технічне обґрунтування ремонтів і результати експертиз;

розкрити кошторисну документацію за останні три роки — із підрядниками та тендерами;

припинити регулярну заміну асфальту без критичної потреби;

проводити роботи вночі або поетапно, аби не блокувати рух;

допустити громадський контроль за ремонтами із залученням незалежних експертів.

Також автори звернулися до громади з закликом підтримати петицію.

Для довідки

Північний міст — один з автотранспортних мостів через Дніпро, який відіграє найважливішу роль у транспортній інфраструктурі столиці. Його було відкрито 3 грудня 1976 року.

Розташований він у північній частині Києва, на південь від житлового масиву Оболонь. Об'єднує він правобережну частину міста з масивами Троєщина, Райдужний та Воскресенка. Загалом Північний міст має довжину близько 6 км і складається з декількох ділянок.

Щорічно рух мостом обмежують для проведення ремонтів дорожнього покриття, чим обурені тисячі киян.

Раніше "Телеграф" писав, що один із мостів Києва частково перекриють аж до кінця року. Обмеження діятимуть у напрямку правого берега.