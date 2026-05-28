Відео під російську музику та мажорні відпочинки. Хто така блогерка Vikunciy, яка загинула в ДТП (фото, відео)

Дівчині за два тижні мало виповнитись 27 років

Відома блогерка Vikunciy, яка загинула в ДТП на трасі "Київ-Одеса", мала сотні тисяч підписників у мережі та ретельно приховувала особисте життя. Навіть чоловіка, який у 2024 зробив пропозицію, не показувала.

"Телеграф" розповість, що відом про Вікторію та її кар'єру. Зауважимо, що офіційно поліція не розголошувала причини аварії, але за однієї з версій — водій не впорався з кермуванням.

Vikunciy — лайф-стайл блогерка з Києва. Вона публікувала переважно розважальний контент у Tik Tok та Instagram. Сумарна кількість підписників у мережі сягнула майже 1 млн. Щоправда, вдень ДТП, 27 травня, Вікторія повідомила, що її основну сторінку в Instagram заблоковано. На тій, що доступна зараз контент востаннє викладався у 2024 році.

За інформацією "Телеграфа", у 2025 році блогерка відгуляла гучне весілля у лакшері комплексі "SunRay" під Дніпром. На весіллі виступила популярна співачка Надя Дорофєєва.

Сторінка Vikunciy в Інстаграм

До слова, на цій же сторінці є пару фото та відео з чоловіком. Достеменно не відомо хто він, але блогерка ретельно приховувала його особистість та навіть закривала обличчя смайликами.

Vikunciy зробили пропозицію у 2024

Окрім того, якщо погортати збережені сторіс, можна знайти історію про те, що у 2021 році Вікторія мала загострення розладу харчової поведінки. Причиною погіршення стану дівчина назвала не тільки аб'юзивні стосунки, а й вигорання.

Народилась Вікторія 11 червня 1999 року, тобто за два тижні їй мало виповнитися 27 років. Контент, який публікувала блогерка, мав розважальний характер, однак без відео під російську музику не обійшлось. Окрім того, вона була амбасадоркою бренду LIOR, а також часто відпочила в Буковелі, дорогих готельних комплексах, до прикладу Sunray.

Зауважимо, що також є дані нібито в авто з блогеркою була її помічниця, яка теж загинула. У медіа пишуть, що нею може бути Іванна Плевако. Її мережі закриті.

