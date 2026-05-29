Не в Києві: де поховають блогерку Vikunciy, яка загинула в ДТП, і що кажуть про її смерть

Після смертельної аварії українці залишають сотні коментарів у соцмережах.

TikTok-блогерка Vikunciy та її помічниця загинули в ДТП на трасі "Київ-Одеса", коли її Porsche Cayenne з'їхав з дороги, врізався в бетонну опору та загорівся. Прощатися з дівчиною будуть в суботу, 30 травня на Дніпропетровщині.

Про це повідомила інша блогерка svitlana.valeriivna. Хоча загибла позиціонувалась як київська блогерка, її весілля також було в Дніпропетровській області.

За даними svitlana.valeriivna, прощання відбудеться у місті Самар (раніше — Новомосковськ) у Самарському Свято-Миколаївському пустельному чоловічому монастирі (інша назва — Самарський Пустинно-Миколаївський монастир) о 10 ранку. Поминальний обід запланований у місцевому закладі "Гуляй поле".

В соцмережах Threads та на сторінці блогерки в Instagram шанувальники та небайдужі до її смерті висловлюють слова співчуття. Українці закликають насолоджуватися життям і не втрачати шансів.

У коментарях до фото Vikunciy також слова співчуття та розбиті серця.

Нумерологи також звернули увагу — 11 червня в загиблої інфлюенсерки мав бути день народження. Нумеролог Марія пише: "За 4 тижні до дня народження та протягом 40 днів після нього люди часто відчувають депресивні стани. Вони стають неуважними, через що зростає можливість аварій, пожеж та інших небезпечних ситуацій".

