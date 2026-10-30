Ні покупців, ні продавців: як зараз виглядає Бессарабський ринок (фото)
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Легендарне місце пустує
Після перезапуску Бессарабський ринок у Києві майже порожній. У величезній залі працюють лише кілька торгових точок. Так описав нинішню ситуацію відвідувач ринку Роман Маленков.
У Threads чоловік опублікував свіжі знімки "Бессарабки" та підсумував реконструкцію ринку.
"Фініта ля комедія. Бессарабський ринок повністю порожній. На весь цей величезний простір працюють 6–7 точок", – написав Роман, додавши кілька фотографій.
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Що зараз відбувається в залі Бессарабки
На знімку видно просторі проходи, багато порожніх столиків, дерев’яне оздоблення та рослини під високим металевим перекриттям. Людей у залі майже немає.
За словами автора допису, крафтові виробники так і не з’явилися, хоча він вважав їх головною принадою для відвідувачів. Як зазначає Роман Маленков, під час реконструкції багато колишніх торговців перебралися на інші ринки й не повернулися.
Що відвідувачі пропонують змінити
В обговоренні кілька користувачів пов’язали проблеми ринку з тим, що автомобілістам важко до нього дістатися. @kashinsergii написав, що біля Бессарабського ринку немає парковок і загалом у цьому районі складно знайти місце для автомобіля. Користувач @headges.ukraine запропонував облаштувати в будівлі скейт- або урбан-парк із заходами та супутніми бізнесами. На його думку, у концепції можна було б обіграти збережені старовинні елементи й додати музейну складову.
Інші учасники обговорення вважають, що після оновлення ринок втратив своє призначення. Користувач @valia_galia пов’язав ситуацію з тим, що під час війни люди стали більше цінувати гроші.
"Суть цього ринку була в ринку та його первісному вигляді, яким він є", – написала @lena.grytsenko.
Користувач @lilit.skrakli серед претензій назвала відсутність парковки, високу орендну плату й холод.
Як перезапускали ринок
10 грудня 2025 року Бессарабський ринок відкрився в тестовому режимі під назвою "Бессарабка. Ринок їжі". Класичні торгові ряди зберегли поруч із фудхолом, розрахованим приблизно на 400 посадкових місць. На початку в проєкті працювали 17 кулінарних корнерів і окремий бар.
Роботи розпочалися влітку 2024 року. У залі оновили освітлення, кондиціонування й опалення, а також облаштували доступ для маломобільних відвідувачів. У КМДА пояснювали, що історичних деталей конструкцій не чіпали. Ринок залишився у власності територіальної громади Києва, а інвестори вклали гроші у свої торгові площі. Уже до кінця червня 2026 року кілька закладів залишили майданчик.