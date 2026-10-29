Чи можуть "Шахеди" зруйнувати мости Києва: що здатне захистити переправи

РФ модернізує дрони для цього

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Сітки на київських мостах не захищають від ударів, а російські дрони зі спеціальною кумулятивною бойовою частиною можуть загрожувати вантам, на яких тримаються конструкції. Водночас переправи мають запас міцності.

Про це в коментарі "Телеграфу" розповів радник президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов. За його словами, потрібно зробити так, щоб ворожі БПЛА взагалі не могли долетіти до мостів.

Наскільки ефективні сітки на мостах столиці?

"На жаль, ми всі розуміємо, що це неефективно. Краще щось робити, ніж нічого не робити, але якщо ми говоримо про останні удари балістикою по мостах, то жодні сітки не можуть допомогти. Якщо подивитися, як зроблені ці сітки, я взагалі не розумію їхнього призначення, бо вони встановлені дуже обмежено", – сказав Бескрестнов.

"Можливо, ми з вами чогось не розуміємо, бо в усьому має бути якийсь сенс. Біля цих сіток стояли наші турелі та мобільні вогневі групи. Можливо, сітки були потрібні, щоб якийсь "Шахед" не влучив у турель, і це краще, ніж нічого. Але коли все прибрали, а залишилися тільки сітки, це має дуже дивний вигляд", – зазначив радник президента.

Найкращий спосіб захисту – мобільні вогневі групи?

"Найкращий захист – це екіпажі зі "Стінгерами". Але це дуже дорого, і в місті це робити небезпечно, на жаль. Найкращий спосіб захисту – зробити так, щоб "Шахед" взагалі не долітав до мостів. Якщо збити його біля мосту, палаючий "Шахед" може влучити в житловий будинок або здетонувати, це небезпечно", – пояснив Бескрестнов.

"Але в нас немає альтернативи. Ми зараз встановлюємо турелі, розуміємо, що така турель працює на відстані приблизно 1–1,5 км, не далі. Сподіватимемося, що турель збиватиме "Шахед", коли він атакуватиме міст. А останнім часом вони намагалися атакувати не міст, а машину "Гепард", яка його захищала", – розповів радник президента.

Чи можна зруйнувати Північний міст "Шахедами"?

"Справді, вважалося, що це неможливо, що всі мости мають запас міцності проти руйнування. Але Росія створила спеціальну кумулятивну бойову частину, яка перерізає ванти мостів. І вони вже намагалися це зробити. Вони показали, як цією спеціальною бойовою частиною атакували електричну опору", – сказав Бескрестнов.

"Тому вони можуть атакувати самі ванти. Я знаю, що фахівці проводили оцінювання і запас міцності є. Але якщо вони атакуватимуть ці ванти, то можуть зруйнувати міст. Якщо ми говоримо про мости, які тримаються на вантовій системі, це їхнє слабке місце", – пояснив він.

"Зруйнувати звичайний міст – проблема. Усі пам’ятають Антонівський міст у Херсоні: скільки його атакували, чим тільки не атакували, КАБами – і він дуже довго тримався, бо міст має запас міцності", – додав експерт.

Сергій "Флеш" Бескрестнов/Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Як повідомляв "Телеграф", Бескрестнов зазначав, що Київ готується до важкої зими, а нові російські атаки можуть ускладнити відновлення пошкодженої інфраструктури. На його думку, РФ хоче "зламати" населення столиці, щоб спровокувати заворушення та хаос.