Ни покупателей, ни продавцов: как сейчас выглядит Бессарабский рынок (фото)

Легендарное место пустует

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После перезапуска Бессарабский рынок в Киеве почти пустует. В огромном зале работают лишь несколько торговых точек. Так описал нынешнюю ситуацию посетитель рынка Роман Маленков.

В Threads мужчина опубликовал свежие снимки "Бессарабки" и подвёл итоги реконструкции рынка.

"Финита ля комедия. Бессарабский рынок полностью пуст. На все это огромное пространство работают 6-7 точек", – написал Роман, прикрепив несколько фотографий.

Пустые прилавки показывают, как мало заведений работает после перезапуска рынка/Фото: threads.com/@malenkovro

Пустые столики и почти безлюдный зал – так сейчас выглядит обновлённая "Бессарабка"/Фото: threads.com/@malenkovro

После перезапуска в зале Бессарабского рынка осталось мало работающих торговых точек/Фото: threads.com/@malenkovro

Пустой зал показывает, что обновлённый рынок привлекает мало посетителей/Фото: threads.com/@malenkovro

Что сейчас происходит в зале Бессарабки

На снимке видны просторные проходы, множество пустых столиков, деревянная отделка и растения под высоким металлическим перекрытием. Людей в зале почти нет.

Обновлённый зал Бессарабки почти пустует/Фото: threads.com/@malenkovro

По словам автора публикации, крафтовые производители так и не появились, хотя он считал их главным магнитом для посетителей. Как отмечает Роман Маленков, за время реконструкции многие прежние торговцы перебрались на другие рынки и не вернулись.

Что посетители предлагают изменить

В обсуждении несколько пользователей связали проблемы рынка с тем, что автомобилистам трудно добраться до него. @kashinsergii написал, что возле Бессарабского рынка нет парковок и в целом в этом районе сложно найти место для машины. Пользователь @headges.ukraine предложил устроить в здании скейт- или урбан-парк с мероприятиями и сопутствующими бизнесами. В концепции, по его мнению, можно было бы обыграть сохранившиеся старинные элементы и добавить музейную составляющую.

В обсуждении предлагают новые форматы и жалуются на отсутствие парковки

Другие участники обсуждения считают, что после обновления рынок утратил своё назначение. Пользователь @valia_galia связал ситуацию с тем, что во время войны люди стали больше ценить деньги.

"Суть этого рынка была в рынке и его первоначальном виде, какой он есть", – написала @lena.grytsenko.

Часть пользователей считает, что Бессарабка утратила значение традиционного рынка

Пользователь @lilit.skrakli перечислила среди претензий отсутствие парковки, высокую аренду и холод.

Комментаторы обсуждают аренду, холод и конкуренцию с заведениями по соседству

Как перезапускали рынок

10 декабря 2025 года Бессарабский рынок открылся в тестовом режиме под вывеской "Бессарабка. Ринок їжі". Классические торговые ряды сохранили рядом с фудхоллом, рассчитанным примерно на 400 посадочных мест. На старте в проекте работали 17 кулинарных корнеров и отдельный бар.

Работы начались летом 2024 года. В зале обновили освещение, кондиционирование и отопление, а также оборудовали доступ для маломобильных посетителей. В КГГА объясняли, что исторические детали конструкций не затрагивали. Рынок остался в собственности территориальной громады Киева, а инвесторы вложили деньги в свои торговые площади. Уже к концу июня 2026 года площадку покинули несколько заведений.