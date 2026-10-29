У Києві придумали спосіб зекономити на проїзді в міському транспорті: в чому ідея

Які тарифи на квитки та проїзні хочуть запровадити

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У Києві пропонують переглянути систему оплати проїзду в комунальному транспорті. Автор ініціативи закликає запровадити нові тарифи на разові поїздки, пересадкові квитки та довгострокові проїзні.

Відповідну петицію було опубліковано на сайті Київської міської ради. Її автором виступив Глєб Бутанов.

Які тарифи пропонують для пасажирів

За запропонованою тарифною сіткою, одноразова поїздка коштуватиме 30 грн, а пересадковий квиток на 60–90 хвилин – 45 грн. Потребу в останньому Бутанов пояснює становищем мешканців спальних районів, зокрема Виноградара та Троєщини, яким доводиться пересідати, щоб дістатися метро.

"Це критично важливо для мешканців спальних районів (наприклад, Виноградара чи Троєщини), які фізично не можуть доїхати до метро без пересадки. Платити двічі за поїздку по місту – це абсурд", – написав Глєб Бутанов.

Петиція на сайті Київської міської ради. Фото: "Телеграф"

Місячний проїзний автор пропонує продавати за 1200 грн. За його розрахунком, за ціни разової поїздки 30 грн такий квиток окупатиметься приблизно за 40 поїздок. Саме його Бутанов вважає вигідним варіантом для людей, які щодня користуються транспортом, щоб доїхати на роботу чи навчання.

Річний проїзний у петиції пропонують встановити на рівні 12000 грн. Пільги мають і надалі покриватися коштом міського бюджету – змін у їхньому фінансуванні звернення не передбачає.

Навіщо змінювати систему оплати проїзду

Бутанов називає нинішню роботу транспортної системи Києва неефективною. На його думку, незрозумілі або завищені ціни відштовхують пасажирів: люди пересідають у приватні автомобілі, створюючи затори, або шукають обхідні шляхи. Натомість громадський транспорт, переконаний автор, має приваблювати доступними та зручними умовами.

"Громадський транспорт має бути доступним і стимулювати людей платити наперед, а не відлякувати їх", – наголосив Глєб Бутанов.

Продаж річних проїзних, за задумом автора, забезпечить "Київпастрансу" та "Київському метрополітену" надходження грошей наперед. Ці кошти він пропонує спрямовувати на підтримку й розвиток мережі, зменшуючи залежність підприємств від бюджетних дотацій. Очікуваний результат запропонованої системи – більший пасажиропотік, менше автомобілів на дорогах і поліпшення фінансового стану комунального транспорту.

Скільки підписів зібрала петиція

Збір підписів під зверненням розпочався 28 жовтня 2026 року. Щоб Київрада розглянула петицію, її мають підтримати 6 000 осіб.

На момент публікації звернення перебуває на етапі збору голосів: його підтримали 89 осіб. До завершення збору підписів залишається 59 днів.

Контекст "Телеграфу": Подання петиції — це юридичне право кожного українця винести свою ініціативу на публічне обговорення, проте вона не є готовим рішенням влади чи опитуванням громадської думки. Абсолютна більшість подібних звернень не отримує практичної підтримки та не трансформується в реальні рішення чи нормативно-правові акти навіть після збору потрібної кількості підписів.

Більш докладно про те, що таке петиція у матеріалі: "Петиція в Україні: що це таке і чи справді вона може щось змінити".

Раніше "Телеграф" розповідав, чи може метро Києва надовго зупинитися через блекаут.