Конотоп 5 діб жив без світла: це може повторитись у Києві і не тільки

Ситуація залежить не тільки від кількості енергії, що виробляється

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Київ та прифронтові міста України можуть зіткнутися із серйозними проблемами з електропостачанням, якщо російські удари зашкодять ключові об’єкти енергосистеми. Наслідки атак залежатимуть від того, наскільки добре захищене обладнання на підстанціях.

Про це в ефірі "Ранок.LIVE" заявив народний депутат від партії "Слуга народу", член парламентського комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк.

"Сподіваюся, що такого не станеться. Але ми розуміємо, що у прифронтових регіонах, які не захищені, де не збудовано захисні споруди, де не захищено енергетичну інфраструктуру, ризик є", — зазначив він.

Ведуча програми поставила питання про те, чи будуть у зоні ризику Запоріжжя, Харків, Херсон, Чернігів.

"Я сподіваюся, щодо Чернігова ситуація буде кращою. Свого часу, коли Чернігів був місяцями без світла (це також були наслідки незакінчених будівель на об'єктах) після того "Укренерго" зробили свою роботу: запросили туди підрядників, які швидко збудували захисні споруди для трансформаторів струму та для релейки. І там сьогодні ситуація краща, ніж була у попередні роки. Тому потрібно їхати та перевіряти кожен об'єкт", – розповів депутат.

За його словами, Чернігів показав, наскільки важливим є захист енергетичної інфраструктури. Після кількох місяців без електрики у місті "Укренерго" залучило підрядників. Вони збудували захисні споруди для трансформаторів струму та релейного обладнання.

Захисні конструкції можуть вплинути на те, як стійко місто перенесе нові атаки на енергосистему.

"У нас є ціле Міністерство енергетики. Нехай їдуть та перевіряють", – зазначив Нагорняк.

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Чому Київ залишається вразливим

Раніше Нагорняк повідомляв, що на ключових підстанціях "Укренерго" захищено лише 25–30% критично важливого обладнання. Йдеться про трансформатори, релейні блоки та будівлі релейного управління. За оцінкою депутата, пошкодження цих елементів ускладнить передачу електроенергії споживачам, навіть якщо в країні буде достатньо генерації.

У жовтні він також розповів, що особисто перевіряє ключові підстанції навколо столиці та готує звернення до уряду про стан захисних споруд та терміни робіт.

Що сталося у Конотопі

Ситуація у Конотопі Сумської області показує, якими серйозними можуть бути наслідки ударів по енергетичних об’єктах. Після російської атаки в ніч проти 24 жовтня місто зіткнулося з масштабними перебоями електропостачання.

28 жовтня уряд повідомив, що Конотоп уже п’яту добу залишається без повноцінного електропостачання. Критичну інфраструктуру забезпечують резервними джерелами харчування, а у місті відкрили пункти незламності.

Уряд доручив Міністерству енергетики разом із "Укренерго" прискорити відновлення електропостачання. Також воно пообіцяло забезпечити місто дизельним паливом для роботи котельні та водоканалу.

Нагорняк говорить про ризик, а не про підтверджений прогноз повного відключення Києва чи інших міст. Масштаб наслідків можливих атак залежатиме від пошкоджень енергосистеми та стану захисту її ключових об’єктів.

Як повідомляв "Телеграф", після російської атаки 8 жовтня у Києві ввели аварійні відключення електроенергії. Вихід з ладу ТЕЦ-4, ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6 може призвести до дефіциту генерації на Лівобережжі столиці – йдеться про можливий дефіцит. У цьому сценарії ризик передусім стосується лівого берега, який залежить від цих трьох електроцентралей. Але це можливий наслідок їхнього пошкодження, а не підтверджений прогноз відключення всього Києва.