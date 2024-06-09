Замість героїв минулого — герой сьогодення: у Львові відкрили мурал Юрію Руфу

Героя увічнили на стінописі

Тут мали бути "чорні запорожці", проте тепер — його обличчя. У Сихівському районі Львова, 8 червня, з’явився мурал на честь поета і військового Юрія Руфа, який загинув на фронті 1 квітня 2022 року.

Про це повідомляє спільнота "Сихівський район" у Facebook. Мурал зробили на фасаді будинку №8 по вул. Коломийська.

"На фасаді будинку на вулиці Коломийській, 8 мали бути "чорні запорожці". Це була ідея Юрія Руфа. Тепер тут — його обличчя. Назавжди", — йдеться в повідомленні.

Подруга бійця Катерина Борисова розповіла, що Юрій багато читав, перетворював слова на дію, вважав Україну сильною, вольовою і самодостатньою. Він уособлював силу та інтелект.

Ініціаторами створення стінопису стали ГО "Інститут Суспільних ініціатив", друзі та родина Героя.

"Ми вже перемогли! Історія народить нових бійців! Ми лише дрова у вогні великої ідеї! — слова Руфа, які нині увічнені на стінописі.

Юрій Дадак

Юрій Дадак на псевдо Руф народився на Тернопільщині. Згодом його сім’я переїхала до Львова, де він навчався та викарбовував себе як особистість. Юрій мав націоналістичні погляди, багато читав, а в 14 років почав писати вірші. Серед відомих його збірок — "Багряна лірика", "Час Революції", "Ваніль чи сталь?!". Юрій був ведучим фестивалю "Холодний яр", мав власну лінійку одягу "Гвер", займався просвітницькою діяльністю та виховував з дружиною двох доньок. Його збірка "На зламі епох" присвячена воїнам, героям сучасної російсько-української війни.

Воював у складі 24-ї окремої механізованої бригади, на війну пішов добровольцем. Він загинув 1 квітня 2022 року у боях біля міста Попасна Луганської області.

Поховали Юрія з почестями 9 квітня 2022 року на Марсовому полі, прилеглому до Личаківського кладовища у Львові.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Києві з’явився мурал з зображенням колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Фоторепортер "Телеграфа" Ян Доброносов побував біля будинку Святошинського дитячого будинку-інтернату, на стіні якого було створено мурал. Він знаходиться за адресою: вулиця Котельникова, 51.