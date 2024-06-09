Вместо героев прошлого – герой настоящего: во Львове открыли мурал Юрию Руфу

Героя увековечили на стенописи

Здесь должны были быть "черные запорожцы", однако теперь здесь его лицо. В Сиховском районе Львова, 8 июня, появился мурал в честь поэта и военного Юрия Руфа, погибшего на фронте 1 апреля 2022 года.

Об этом сообщает сообщество "Сиховский район" в Facebook. Мурал был сделан на фасаде дома №8 по ул. Коломыйская.

"На фасаде дома на улице Коломыйской, 8 должны были быть "черные запорожцы". Это была идея Юрия Руфа. Теперь здесь его лицо. Навсегда", — говорится в сообщении.

Подруга бойца Екатерина Борисова рассказала, что Юрий много читал, превращал слова в действие, считал Украину сильной, волевой и самодостаточной. Он олицетворял силу и интеллект.

Инициаторами создания стенописи стали ОО "Институт Общественных инициатив", друзья и семья Героя.

"Мы уже победили! История родит новых бойцов! Мы только дрова в огне великой идеи! — слова Руфа, ныне увековеченные на стенописи.

Юрий Дадак

Юрий Дадак на псевдо Руф родился на Тернопольщине. Впоследствии его семья переехала во Львов, где он учился и выковал себя как личность. У Юрия были националистические взгляды, он много читал, а в 14 лет начал писать стихи. Среди известных его сборников — "Багряна лірика", "Час Революції", "Ваніль чи сталь?!". Юрий был ведущим фестиваля "Холодний яр", имел линейку одежды "Гвер", занимался просветительской деятельностью и воспитывал с женой двух дочерей. Его сборник "На зламі епох" посвящен воинам, героям современной русско-украинской войны.

Воевал в составе 24-й отдельной механизированной бригады, на войну пошел добровольцем. Он погиб 1 апреля 2022 года в боях у города Попасная Луганской области.

Похоронили Юрия с почестями 9 апреля 2022 года на Марсовом поле, прилегающем к Лычаковскому кладбищу во Львове.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве появился мурал с изображением бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Фоторепортер "Телеграфа" Ян Доброносов побывал у дома Святошинского детского дома-интерната, на стене которого был создан мурал. Он находится по адресу: улица Котельникова, 51