На Київщині новий мурал створює загадковий художник із Франції (фото)

Художник завжди ходить у масці і не розкриває своє справжнє ім’я

До Києва приїхав відомий французький вуличний художник, який працює під псевдонімом Manu Invisible або Ману Невидимий. Він прогулявся центром столиці, зробив фото на тлі розбитої ворожої техніки і вирушив до Бучі.

Саме тут на фасаді багатоповерхового будинку Manu Invisible розпочав створення яскравого муралу. Про це стало відомо із соцмереж художника, які він активно розвиває.

Так, відомий французький вуличний художник Manu Invisible приїхав до Києва, де встиг прогулятися центром і зробив на тлі згорілої техніки окупантів кілька фото. Знімками він поділився у своїх соцмережах.

Після цього митець поїхав до Бучі, де розпочав створення патріотичного мурала. Так, на фасаді багатоповерхівки Ману зобразив білого голуба, який несе на собі жовто-блакитний прапор України.

Птах-символ миру зображений в польоті, а з його грудей "вириваються" промені світла.

Крім цього, вже цієї суботи, 25 травня, Manu Invisible малюватиме наживо в Бучанському міському парку, де проходитиме день італійської культури.

Усі охочі зможуть ближче познайомитися з Ману та насолодитися процесом створення яскравих картин.

Ману у Бучі

Цікаво, що Ману Невидимий завжди приховує своє обличчя за незвичайною чорною маскою, що відрізняється різкими "гострими" лініями. За словами самого художника, на створення маски його надихнула геометрія та сама ніч.

Ману з’являється на публіці у чорному одязі зі слідами фарби та залишається інкогніто, створюючи навколо своєї персони ореол таємничості.

Не дивлячись на йе, він є дуже відомим вуличним художником: Ману проводить персональні виставки, активно дає інтерв’ю, часто подорожує та створює справжні шедеври у різних містах світу.

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