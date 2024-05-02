Найбільший в Україні: як виглядає мурал з Залужним в Києві (ексклюзивний репортаж)

Його вже внесли у Національний реєстр рекордів України

У Києві з’явився мурал з зображенням колишнього головнокомандувача Збройних сил України Валерію Залужному. Він став найбільшим в країні серед тих, які присвячені ексголовкому.

Фоторепортер "Телеграфа" Ян Доброносов побував біля будинку Святошинського дитячого будинку-інтернату, на стіні якого було створено мурал. Він знаходиться за адресою: вулиця Котельникова, 51.

Зображення має розмір 120 квадратних метрів. На його створення художник Євген Кучер витратив 13 годин. Керівниками цього проєкту були Євгенія Фуллен та Георгій Козлов.

"На мою думку вклад Валерія Залужного в збереження і розвиток культури більший, ніж усвідомлює теперішній момент. Суспільство має знати актуальну історію, яка проходить повз молодь і не тільки", — зазначила Фуллен.

Варто зазначити, що мурал з зображенням Залужного вже став рекордсменом. Це зафіксували представники Національного реєстру рекордів України.

Нагадаємо, у кінці квітня Валерій Залужний з’явився на фото вперше за довгий час. З ним сфотографувалась журналістка "Телеграфу" Марина Шашкова.

Після відставки з посади головнокомандувача ЗСУ, Залужний не з’являвся на публіці. ЗМІ писали, що його планують відправити послом у Велику Британію. Цю інформацію підтвердив Михайло Подоляк, радник голови Офісу президента.