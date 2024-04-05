Підсумки УЖК.Полтава: Потрібен ширший доступ жінок до ухвалення рішень

Жінки готові брати відповідальність за повоєнну відбудову, але вони обмежені в доступі до ухвалення рішень. Проблема може бути вирішена консолідацією зусиль на усіх рівнях влади і суспільства та усвідомленням того, що паритетна участь жінок в управлінні державою і повоєнній відбудові лише посилить Україну. Це висновки роботи Українського Жіночого Конгресу, який відбувся 5 квітня у Полтаві.

На Конгресі, робота якого тривала цілий день, зібралися представниці місцевого самоврядування, громадські активістки та жінки-підприємиці Полтавської, Харківської, Запорізької областей, представники місцевої і центральної влади, посли країн Великої Сімки, представники міжнародних організацій. На спільне переконання, жінки нині відіграють ключову роль у життєдіяльності країни, особливо на регіональному рівні. Утім, попри сильне жіноче лідерство в цілому по Україні, фіксується недостатній доступ жінок до рівня ухвалення рішень.

Відкриваючи захід у Полтаві, Віцеспікерка Верховної Ради України, співзасновниця Українського Жіночого Конгресу Олена Кондратюк поставила перед учасниками й учасницями УЖК мету – за допомогою дискусій знайти рішення, які допоможуть посилити роль жінок на шляху відбудови країни.

"Допоки ми не будемо чути, що відбувається в регіонах, як тут почуваються жінки у владі, в бізнесі, в громадській активності – ми не зможемо формувати адекватні державні політики у сфері гендерної рівності", – вважає віцеспікерка.

Надихаючими для українських жінок і дівчат є результати опитування, проведеного нещодавно Національним демократичним інститутом, про які розповів Директор НДІ в Україні Марчін Валецький: майже 80% українців хочуть бачити більше жінок на керівних посадах.

"Європа націлена на жіноче лідерство, і Україна має скористатися цим також", – порадив Марчін Валецький.

Надзвичайна і Повноважна Посол Канади в Україні Наталка Цмоць повідомила, що уряд Канади виділяє значну фінансову допомогу Україні на розвиток реформ і дотримання гендерної паритетності.

"Наші обидві країни мають за мету збільшити впливову роль жінок у питаннях запобігання та вирішення конфліктів і постконфліктного розвитку", – зазначила Наталка Цмоць.

У свою чергу, Координаторка системи ООН в Україні Деніз Браун, виступаючи на УЖК.Полтава, визнала: "На рівні ухвалення рішень жінки недостатньо представлені". Саме тому, за її словами, потрібно об’єднувати зусилля щодо посилення ролі жінок на регіональному, національному і міжнародному рівні.

Учасники та учасниці УЖК.Полтава відверто розповіли про свій досвід і проблеми, з якими вони стикалися в тій чи іншій сфері. Досвід Голови Молочанської міської військової адміністрації Пологівського району Запорізької області Ірини Липки показує, що навіть після складних випробувань, переживши російський полон і допити фсбшників, можна не скоритися, а мати ще більше сил та віри в перемогу.

"Ми повинні згуртуватися і готуватися до відбудови після окупації, щоб зробити краще, ніж було. Перемога обов’язково буде!" – переконана Ірина Липка.

Представниці жіночих громадських організацій визнали, що через увагу до гуманітарної роботи, на деякий час змістився фокус із гендерної роботи. Також активістки мають запит на отримання сторонньої психоемоційної допомоги.

"Якщо ми хочемо, щоб жіночий рух ставав більш професійним, то і ставитися до нього треба відповідно. Важливий аспект – багато представниць жіночих організацій потребують психоемоційної підтримки через вигорання", – сказала Віцеголова правління ГО "Центр гендерної культури" Тетяна Чернецька.

Підприємиці України та Полтавщини зокрема за роки війни продемонстрували свою адаптивність і здатність йти на ризик. Жінки відіграють у процесі економічного відродження ключову роль, проте відчувають страх перед викликами, що можуть трапитися під час ведення бізнесу. Держава запроваджує програми економічного стимулювання, якими користуються українські жінки-підприємиці, однак ще досі вони не можуть почуватися повноцінними гравцями.

Співзасновниця "Green For You" (Харків) Валентина Денисенко розповіла про свій непростий досвід релокації бізнесу та його перепрофілювання: "Дуже важлива підтримка держави у питаннях збуту".

Модеруючи дискусію "Економічна участь жінок у відбудові", народна депутатка України, співзасновниця Українського Жіночого Конгресу Марія Іонова зауважила: "Важливо посилювати жіноче підприємництво та просувати жіночі стартапи – інновації вимагають різноманітності, а без залучення жінок втрачаються можливості для створення унікальних рішень",

Закриваючи Український Жіночий Конгрес у Полтаві, співзасновниця Українського Жіночого Конгресу Світлана Войцеховська сказала, що жіноче лідерство в Україні стрімко розвивається та надихає.

"Сьогоднішні учасниці УЖК.Полтава показали свою зрілість і найважливіше – державне мислення. Ми говорили не тільки про проблеми. Ми говорили про рішення. Як ми їх бачимо, що ми можемо зробити і яка в нас є сила це зробити", – підсумувала Світлана Войцеховська.