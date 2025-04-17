Америка може відкрити свій інформаційний простір для російського впливу

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що відділ Держдепу щодо боротьби з іноземним інформаційним втручанням при Держдепартаменті закривають. Він вважає, робота відділу "порушувала принципи свободи слова".

Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі Х. У Держдепі зазначили, що останні десять років "американців обмовляли, звільняли, звинувачували та навіть ув’язнювали" лише за те, що вони висловлювали свою думку.

"Це закінчується сьогодні", — йдеться у повідомленні.

Зверніть увагу! Фото перекладене за допомогою Google Перекладач

Зверніть увагу! Фото перекладене за допомогою Google Перекладач

Рубіо, оголошуючи про закриття Відділу Держдепу щодо боротьби з іноземним інформаційним втручанням (R/FIMI) – раніше відомого як Глобальний центр взаємодії (GEC), заявив, що відділ обходився в понад 50 мільйонів доларів на рік

"(Цей офіс) витрачав мільйони доларів на те, щоб активно стишувати та цензурувати голоси американців, яким вони мали служити. Це суперечить тим самим принципам, які ми повинні відстоювати, і неможливо уявити, щоб це відбувалося в Америці", – заявив державний секретар.

GEC закрили у грудні 2024 року. Центр зазнав критики з боку кількох республіканців, які стверджували, що він наполягав на цензурі американців. Замість GEC створили R/FIMI.

Центр глобальної взаємодії (Global Engagement Center, GEC) був створений у 2016 році в структурі Державного департаменту США. Його головною заявленою метою була протидія іноземній пропаганді та дезінформації, зокрема з боку таких країн, як Росія, Китай, Іран та Північна Корея.

Зазначимо, за перші місяці перебування Дональда Трампа на посаді президента США видатки федерального уряду значно зросли попри усі зусилля сформованого Трампом "Департаменту з ефективності уряду" (DOGE) на чолі з Ілоном Маском, який намагався "скоротити витратну частину" американського бюджету, роблячи це дуже сумнівними способами. Зростання федеральних витрат уряду США склало понад 154 млрд доларів – величезну цифру.

Як повідомляв раніше "Телеграф", після того, як Трамп оголосив про нові мита, фондові біржі по всьому світу різко впали. Деякі індекси опустилися більш ніж на 10%. Адміністрація США відмовляється йти на поступки торговим партнерам і наполягає, що мита — це шлях економічної сили Америки.