Можливість відступу існує? У Британії пояснили, хто переможе у торговій війні США з Китаєм

Пекін не хоче розжарювати ситацію ще більше

Запроваджені президентом США Дональдом Трампом мита проти товарів з Китаю, Європи та сусідніх Канади та Мексики призведуть лише до зростання цін і поглиблення майнової нерівності в самих США.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів експерт британського Королівського інституту міжнародних відносин, більше відомого як Chatham House Тімоті Еш. Він пояснив, хто у цій ситуації виявиться переможцем, а хто переможеним.

Більше читайте у публікації: "Трамп поганий перемовник, а угода про копалини абсурдна, — економіст Тімоті Еш про мита США, війну з Путіним та майбутнє ЄС".

— Гадаю, встановлене універсальне мито в 10% для всіх країн залишиться в силі. Але очевидно, що головна ціль у всьому цьому — Китай. Пекін підвищив тарифи на товари зі США до 125%. Відповідні тарифи Штатів вже на рівні 145%, — каже експерт-міжнародник.

Він зауважив, що китайці запропонували можливість відступу і натякнули, що тарифи настільки високі, що вже нема сенсу реагувати на "дурну політику Трампа".

— Тобто дали зрозуміти, що, ймовірно, більше не ескалуватимуть ситуацію, адже коли тарифи на рівні 125% — американський експорт до Китаю і так стає неконкурентоспроможним. Тож подивимося, що зробить Трамп зараз, — продовжує Тімоті Еш.

Чи захоче він знову підвищити ставки? Чи прийме цей можливий шлях відступу від Китаю? Можливо, прийме і подасть це як перемогу. Але в підсумку ми маємо гігантські тарифи з обох боків. Тож чи можна це назвати переговорами? Я не впевнений. Багато хто у США вважає Китай ворогом, тож це не переговори за принципом "win-win", — упевнений британський експерт.

На його думку, для багатьох в американській адміністрації це гра з нульовою сумою, де вона хочуть завдати Китаю шкоди — економічно, бо вважають це протистоянням між США і Піднебесною за гегемонію у світі.

— Що б не сталося, я думаю, що кінцевий результат — це зниження глобального економічного зростання, зростання інфляції, більше бідності, зниження рівня життя, більше нерівності. Це не допоможе ні світовій економіці, ні людям. І це виглядає як дуже сумна послідовність подій, — підсумував Тімоті Еш.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що штучний інтелект оцінив наслідки тарифної війни США з Китаєм.