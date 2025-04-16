Не тільки Patriot. Нардеп назвав дві критично залежні від США сфери оборони

Україна має небагато варіантів, щоб закрити своє небо

Україна має проблеми із захистом від ударів російських балістичних ракет, оскільки більшість наданих нам систем ППО не здатні збивати такі швидкісні цілі. Однак є ще одна сфера, проблеми в якій Києву важко вирішити самотужки.

Про це в інтерв'ю "Телеграфу" розповів депутат Верховної Ради від "Слуги народу", заступник голови комітету з нацбезпеки і оборони Єгор Чернєв. Він назвав дві критичні залежності від Сполучених Штатів.

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За його словами, це — ППО і ракети для них та обмін розвідданим. Оскільки дуже складно сьогодні замінити постачальника з цих питань.

— По ППО основний комплекс, який може перехоплювати балістичні ракети РФ, це система Patriot. Якщо США просто припиняють постачати нам [ракети до ППО], то це одна історія, але якщо вони ще й забороняють реекспорт з інших країн, то це ускладнює нам задачу в рази. З тих Patriot, які ми отримали, тільки якась частина від США. Всі інші від Нідерландів, Німеччини та інших країн. Вони передали нам, але з дозволу США як виробника цього озброєння, — каже нардеп.

Те саме стосується і ракет до Patriot, продовжує він. Окрім США їх можуть виробляти Німеччина та Японія.

— Теоретично, вони можуть нам надавати їх, але, знову ж таки, якщо не буде прямої заборони від США. Якщо ж це станеться, то у нас залишається не дуже багато варіантів для того, щоб закрити наше небо — франко-італійська система SAMP/T, але виробництво цих систем і ракет до них досить повільне. Можливо розглянути ще й ізраїльські системи ППО, але Ізраїль не дуже готовий на сьогодні надавати нам якесь озброєння і навіть продавати його, тому що у них є свої проблеми з сусідніми країнами, нагадав "слуга".

По розвідувальним даним ми намагаємося диверсифікуватися з нашими європейськими партнерами і, в принципі, певні виходи з цієї ситуації ми знайшли, додав Єгор Чернєв.

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