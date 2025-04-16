"Крайні терміни" Трампа для Росії закінчуються: дипломат розповів, чи чекати на перемир’я

Україні залишається лише чекати, доки у Вашингтоні не зрозуміють очевидні речі

Росія не йтиме на припинення вогню попри "дедлайни" президента США Дональда Трампа. При цьому будь-які переговори щодо завершення війни мають намір затягуватись російською стороною.

Про це розповів колишній посол України у США (2015-2019) Валерій Чалий в інтерв’ю Zaxid.net. За його словами, зараз варто чекати, що загарбники продовжать тиснути по всій лінії фронту. У завдання України входить позбавити окупантів такої можливості та дочекатися часу, коли настане час "великого розчарування" Трампа.

"Росіяни жадібні, вони і Путін від своїх цілей не відмовляються, тому розраховуємо на зміну підходів адміністрації (Трампа, — ред.) у цьому питанні. Ну, і до речі, не просто так з’являються ось ці заяви від Держдепу, що вони недовго виявлятимуть терпіння, якщо переговори щодо війни будуть навмисно затягуватися", — сказав він

Щодо інформації про можливі дедлайни щодо перемир’я до 17 квітня, Чалий пропонує спочатку про неї забути. Він нагадав, що Росія відкидала ці пропозиції відразу після першого раунду переговорів з американцями.

"Я не знаю, чому американська сторона будує ще ілюзії якісь. Для мене все ясно. Путін не збирається нічого цього робити (припиняти вогонь, — ред.)", — сказав він.

Дипломат зазначає, що на якесь припинення вогню не варто чекати найближчими тижнями або місяцями, а натомість доведеться формувати план тиску на агресора, без якого всі розмови будуть неефективними.

Як повідомлялося раніше, після візиту спецпредставника США Стіва Віткоффа до Росії, у Білому домі знову повторили свої слова про те, що Москва нібито хоче завершення війни. При цьому вірить цьому не тільки Віткофф, але й Трамп. Тим часом у Кремлі лише повторили свої вимоги щодо визнання чотирьох частково окупованих українських областей та Криму російською територією.