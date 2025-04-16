Кінця війни не видно, але ЗСУ скоротять? Нардеп назвав три причини

Росія не досягла своїх цілей в Україні, тому навряд чи погодиться на мир

Після скасування воєнного стану загальна мобілізація в Україні не повинна продовжуватись, тому що державний бюджет навряд чи витримає таке напруження. Однак через небажання РФ укладати мир, навряд чи 2025-й стане роком закінчення війни.

Про це в інтерв'ю "Телеграфу" розповів депутат Верховної Ради від "Слуги народу", заступник голови комітету з нацбезпеки і оборони Єгор Чернєв. При цьому вВін назвав три причини, чому армія має бути скорочена.

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За його словами, він не бачить підстав для продовження мобілізації після скасування воєнного стану.

— Більше того, я думаю, що багато зміниться після підписання мирної угоди. Перш за все, з боку наших партнерів, адже ми багато в чому залежимо від них. Забезпечення такої величезної армії, а ще й добір туди мобілізованих, обійдеться в 60% нашого державного бюджету. Тому я дуже сумніваюся, що ми зможемо собі дозволити ще й збільшувати якимось чином армію, — каже нардеп.

На його думку залишати нинішню кількість військових неможливо.

— По-перше, людей потрібно відпустити, демобілізувати і дати їм відпочити. По-друге, дуже складно знайти нових людей. По-третє, дуже складно знайти фінансування в умовах мирного часу, без підтримки партнерів, щоб фінансувати таку величезну армію, — каже "слуга".

Він додав, що дуже хотів би, щоб 2025-й став роком закінчення війни, але не бачить готовності РФ до підписання миру.

— З однієї простої причини: вони не досягли своїх цілей, які ставили перед собою і в 2022 році, і в 2023, і в 2024 і які ставлять перед собою зараз. Я бачу, що вони будуть продовжувати. Єдине, що може вплинути на рішення Кремля зупинити війну – це внутрішня неспроможність продовжувати війну економічно, фінансово. Штати можуть впливати через санкційний тиск. Якщо буде політична воля у Штатів, то мир можливий, але я не бачу готовності РФ на сьогодні до будь-якої мирної угоди, — підсумував Єгор Чернєв.

Нагадаємо, раніше він пояснив "Телеграфу" за демобілізацію і зниження призивного віку.