Міноборони – за, Генштаб – проти. В Раді пояснили за демобілізацію і зниження призивного віку

Бійці не мають сил залишатися в окопах і мають бути замінені новими людьми

Міністерство оборони України пише листи Верховній Раді, що має законопроєкт про демобілізацію, однак не показує його нардепам. Документ не реєструють і офіційно на сайті парламенту і в профільному комітеті його нема. Тож народним обранцям нема що розглядати й обговорювати.

Про це в інтерв'ю "Телеграфу" розповів депутат Верховної Ради від "Слуги народу", заступник голови комітету з нацбезпеки і оборони Єгор Чернєв. Він пояснив, що відбувається навколо демобілізації.

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За його словами, Міноборони та Генштаб ЗСУ не можуть дійти згоди між собою щодо того, чи підтримується цей законопроект.

— Міністерством оборони законопроект був розроблений, а Генеральний штаб його не підтримує через брак військовослужбовців, якими можна буде замінити тих, хто піде з війська. Тому ми чекаємо, коли вони між собою розберуться. З одного боку, я розумію Генеральний штаб, який відповідає загалом за війну, ведення бойових дій, а з іншого боку, я абсолютно розумію людей, які воюють. Вони не те що втомилися, а вже не мають сил залишатися в окопах і мають бути замінені новими людьми, — каже "слуга".

Він додав, що парламентарії на сьогоднішній день не розглядають питання зниження мобілізаційного віку.

— Була ініціатива від Кабінету міністрів щодо залучення людей у віці 18-24 років підписати контракт. Ця ініціатива викликала певний резонанс всередині війська: чому молодим платять такі великі гроші, а нам, які пішли добровольцями, ці гроші не платять. Я — не Міністерство оборони, яке розробляло цю ініціативу, але я так розумію, що вони виходили з двох альтернатив: або зниження мобілізаційного віку, або ж надати стимули людям в проміжку 18-24 років, щоб вони самостійно прийшли. Тому поки що рішення щодо зменшення мобілізаційного віку немає, не обговорюється, — підсумував Єгор Чернєв.

Нагадаємо, полковник ЗСУ, нардеп з групи "За майбутнє" Сергій Рудик пояснив "Телеграфу", чому ідея контракту 18-24 обурила військових.