Скільки коштуватимуть звичайним американцям тарифні експерименти Трампа: названо цифру

Найбільше постраждають американські сім'ї, які мають низькі доходи, оскільки ціни зростуть навіть на предмети повсякденного вжитку

Тарифні "експерименти" президента США Дональда Трампа можуть дорого коштувати пересічним американським громадянам. За попередніми підрахунками, середньостатистична американська родина через тарифну політику Вашингтону додатково витрачатиме щонайменше 4700 доларів на рік.

Про це пише американське видання The Hill із посиланням на дані аналізу, який провела Лабораторія бюджету Єльського університету. Зазначається, що за умови реалізації пропозиції Трампа обкласти весь імпорт в США митом у 10% в середньому кожне американське домогосподарство втратить приблизно 4700 доларів.

Найбільше постраждають американські сім'ї, які мають низькі доходи. Через Трампа майже на все зростатимуть ціни: наприклад, в США автомобілі можуть подорожчати в середньому на 4,5 тисячі доларів, продукція високотехнологічних компаній, на кшталт Apple – на сотні доларів. Зростуть ціни також на предмети повсякденного вжитку – одяг та їжу. Загалом, тарифна політика Трампа принесе американським громадянам багато фінансових проблем за відсутності реальних "плюсів" у короткостроковій перспективі.

Нагадаємо, що фондові ринки всього світу обвалились після того, як президент США Дональд Трамп запровадив нові тарифи на імпорт, а Китай відповів дзеркальними митами. Хто насправді заробляє мільярди на цьому хаосі, чи приведуть тарифи до "процвітання Америки", як обіцяє Трамп, і які галузі економіки постраждають найбільше — дізнався "Телеграф", поспілкувавшись з провідними економістами.

До речі, долар США втрачає свої позиції на світових ринках після указів Трампа щодо мит на імпорт. Вартість американської валюти знизилась на 0,2% і досягла найнижчого рівня з жовтня минулого року. Експерти рекомендують українським власникам долара робити щось зі своїми запасами: неприбутковим долар точно не стане, але всяке може трапитися.