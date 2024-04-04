5 квітня у Полтаві відбудеться Український Жіночий Конгрес, - Олена Кондратюк

Мета – домогтися доступу жінок до ухвалення рішень на місцевому рівні

У п’ятницю, 5 квітня, у місті Полтава відбудеться регіональний Український Жіночий Конгрес.

Про це повідомила співзасновниця УЖК, віцеспікерка Олена Кондратюк у дописі на своїй сторінці у Фейсбук.

За словами Олени Кондратюк, участь у Конгресі візьмуть жінки, що працюють у регіонах у різних сферах і на різних посадах, очільники регіональної і центральної влади, а також посли країн G7, європейських країн і представники міжнародних організацій.

Тема Конгресу — "Шлях до відновлення: участь жінок на місцевому рівні".

"Ми хочемо, щоб усі обмінялись досвідом та пропозиціями. Щоб голова ОВА зустрівся з підприємицею, а жінка-мер — з волонтеркою. Щоб Мінекономіки дізналося, чи доходять їх програми кредитування та навчання до регіонального жіночого бізнеса. Щоб жінки з громад чесно зізналися, чи мають вони доступ до ухвалення рішень в регіоні. Щоб громадські активістки брали участь у регіональному партійному будівництві", — зазначила співзасновниця Конгресу Олена Кондратюк.

Офіційний сайт Українського Жіночого Конгресу повідомляє, що дискусії відбуватимуться у трьох тематичних панелях: про лідерство жінок на місцях, про нові виклики для громадянського суспільства, про економічну участь жінок у відбудові.

"Наша мета – домогтися доступу жінок до ухвалення рішень на місцевому рівні", — зазначили в УЖК.

Олена Кондратюк повідомила, що вільних місць у залі, де триватиме УЖК.Полтава, уже немає. Вона запросила долучитися до роботи Конгресу онлайн.

Пряма трансляція події розпочнеться орієнтовно о 10.00 у п’ятницю, 5 квітня. Вона буде доступна двома мовами — українською та англійською — на сайті УЖК womenua.today, а також на сторінках Українського Жіночого Конгресу у Facebook та Youtube.

Український Жіночий Конгрес — це постійно діюча публічна платформа, яка формує порядок денний з гендерної політики для Верховної Ради України, Уряду України, місцевих громад, приватного та громадського секторів та медіаспільноти. УЖК був започаткований у 2017 році народними депутатками України Оленою Кондратюк, Марією Іоновою, Світланою Войцеховською та Альоною Бабак.