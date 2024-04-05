Итоги УЖК.Полтава: Требуется более широкий доступ женщин к принятию решений

Женщины готовы брать ответственность за послевоенное восстановление, но они ограничены в доступе к принятию решений. Проблема может быть решена консолидацией усилий на всех уровнях власти и общества и осознанием того, что паритетное участие женщин в управлении государством и послевоенном восстановлении только усилит Украину. Это выводы работы Украинского Женского Конгресса, состоявшегося 5 апреля в Полтаве.

На Конгрессе, работа которого длилась целый день, собрались представительницы местного самоуправления, общественные активистки и женщины-предприниматели Полтавской, Харьковской, Запорожской областей, представители местных и центральных властей, послы стран Великой Семерки, представители международных организаций. По их убеждению, женщины сейчас играют ключевую роль в жизнедеятельности страны, особенно на региональном уровне. Впрочем, несмотря на сильнейшее женское лидерство в целом по Украине, фиксируется недостаточный доступ женщин к уровню принятия решений.

Открывая мероприятие в Полтаве, Вицеспикер Верховной Рады Украины, соучредительница Украинского Женского Конгресса Елена Кондратюк поставила перед участниками и участницами УЖК цель – с помощью дискуссий найти решения, которые помогут усилить роль женщин на пути восстановления страны.

"Пока мы не будем слышать, что происходит в регионах, как здесь чувствуют себя женщины во власти, в бизнесе, в общественной активности — мы не сможем формировать адекватные государственные политики в области гендерного равенства", — считает вице-спикер.

Вдохновляющими для украинских женщин и девушек являются результаты опроса, проведенного недавно Национальным демократическим институтом, о которых рассказал Директор НИИ в Украине Марчин Валецкий: почти 80% украинцев хотят видеть больше женщин на руководящих должностях.

"Европа нацелена на женское лидерство, и Украина должна воспользоваться этим тоже", – посоветовал Марчин Валецкий.

Чрезвычайная и Полномочная Посол Канады в Украине Наталья Цмоц сообщила, что правительство Канады выделяет значительную финансовую помощь Украине на развитие реформ и соблюдение гендерной паритетности.

"Наши обе страны имеют целью увеличить влиятельную роль женщин в вопросах предотвращения и разрешения конфликтов и постконфликтного развития", — отметила Наталья Цмоц.

В свою очередь, Координатор системы ООН в Украине Дениз Браун, выступая на УЖК.Полтава, признала: "На уровне принятия решений женщины недостаточно представлены". Именно поэтому, по ее словам, следует объединять усилия по усилению роли женщин на региональном, национальном и международном уровне.

Участники и участницы УЖК.Полтава откровенно рассказали о своем опыте и проблемах, с которыми они сталкивались в той или иной сфере. Опыт Председателя Молочанской городской военной администрации Пологовского района Запорожской области Ирины Липки показывает, что даже после сложных испытаний, пережив российский плен и допросы фсбшников, можно не покориться, а иметь еще больше сил и веры в победу.

"Мы должны сплотиться и готовиться к восстановлению после оккупации, чтобы сделать лучше, чем было. Победа обязательно будет!" – убеждена Ирина Липка.

Представительницы женских общественных организаций признали, что из-за внимания к гуманитарной работе, на время сместился фокус с гендерной работы. Также у активисток есть запрос на получение посторонней психоэмоциональной помощи.

"Если мы хотим, чтобы женское движение становилось более профессиональным, то и относиться к нему нужно соответственно. Важный аспект – многие представительницы женских организаций нуждаются в психоэмоциональной поддержке из-за выгорания", – сказала вице-глава правления ОО "Центр гендерной культуры" Татьяна Чернецкая.

Предприниматели Украины и Полтавщины, в частности, за годы войны продемонстрировали свою адаптивность и способность идти на риск. Женщины играют в процессе экономического возрождения ключевую роль, однако испытывают страх перед вызовами, которые могут случиться при ведении бизнеса. Государство вводит программы экономического стимулирования, которыми пользуются украинские женщины-предприниматели, однако до сих пор они не могут чувствовать себя полноценными игроками.

Соучредитель "Green For You" (Харьков) Валентина Денисенко рассказала о своем непростом опыте релокации бизнеса и его перепрофилировании: "Очень важна поддержка государства в вопросах сбыта".

Модерируя дискуссию "Экономическое участие женщин в восстановлении", народная депутат Украины, соучредительница Украинского Женского Конгресса Мария Ионова отметила: "Важно усиливать женское предпринимательство и продвигать женские стартапы — инновации требуют разнообразия, а без привлечения женщин теряются возможности для создания уникальных решений",

Закрывая Украинский Женский Конгресс в Полтаве, соучредительница Украинского Женского Конгресса Светлана Войцеховская сказала, что женское лидерство в Украине стремительно развивается и вдохновляет.

"Сегодняшние участницы УЖК.Полтава показали свою зрелость и самое важное – государственное мышление. Мы говорили не только о проблемах. Мы говорили о решениях. Как мы их видим, что мы можем сделать и какая у нас есть сила это сделать", – подытожила Светлана Войцеховская. .