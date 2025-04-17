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З Чистим четвером! Барвисті листівки, щоб привітати рідних зі світлим святом

Автор
Галина Струс
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Привітайте близьких зі святом Чистого четверга
Привітайте близьких зі святом Чистого четверга. Фото Колаж "Телеграф"

Цього дня у церковному календарі відзначається Чистий четвер

Чистий четвер — важливе релігійне свято, яке відзначається на четвертий день Страсного тижня. Цього року він припадає на 17 квітня. Традиційно цього дня багато господинь наводять порядок вдома і печуть паски, а також ходять на святкові богослужіння.

Згідно з віруваннями, саме у Чистий четвер була Тайна вечеря Ісуса Христа з апостолами перед його розп’яттям. Цього дня Спаситель здійснив акт смирення – він омив ноги своїм учням, показуючи приклад служіння ближнім. Звідси й назва Чистий четвер. Цього дня християни замислюються не лише над чистотою тіла, а й над чистотою душі.

У Чистий четвер віруючі також вітають один одного з цим святом, говорячи теплі слова та приємні побажання напередодні великого свята Великодня. "Телеграф" підготував яскраві картинки та листівки, щоб ви привітали близьких із Чистим четвергом у соцмережах та месенджерах.

Великдень 2025, Чистий четвер, свято, листівки, картинки, привітання
Великдень 2025, Чистий четвер, свято, листівки, картинки
Великдень 2025, Чистий четвер, листівки, картинки
Великдень 2025, Чистий четвер, листівки, картинки, привітання
Чистий четвер, свято, листівки, картинки, привітання
Чистий четвер 17 квітня, свято, листівки, картинки, привітання

Раніше "Телеграф" розповідав, чому не варто залишити цукерки та паску на могилах у поминальні дні. Це вже застаріла традиція.

Теги:
#Листівки #Чистий четвер #Великдень 2025