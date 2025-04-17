З Чистим четвером! Барвисті листівки, щоб привітати рідних зі світлим святом

Цього дня у церковному календарі відзначається Чистий четвер

Чистий четвер — важливе релігійне свято, яке відзначається на четвертий день Страсного тижня. Цього року він припадає на 17 квітня. Традиційно цього дня багато господинь наводять порядок вдома і печуть паски, а також ходять на святкові богослужіння.

Згідно з віруваннями, саме у Чистий четвер була Тайна вечеря Ісуса Христа з апостолами перед його розп’яттям. Цього дня Спаситель здійснив акт смирення – він омив ноги своїм учням, показуючи приклад служіння ближнім. Звідси й назва Чистий четвер. Цього дня християни замислюються не лише над чистотою тіла, а й над чистотою душі.

У Чистий четвер віруючі також вітають один одного з цим святом, говорячи теплі слова та приємні побажання напередодні великого свята Великодня. "Телеграф" підготував яскраві картинки та листівки, щоб ви привітали близьких із Чистим четвергом у соцмережах та месенджерах.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому не варто залишити цукерки та паску на могилах у поминальні дні. Це вже застаріла традиція.