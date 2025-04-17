Місце для зустрічей і фотографій на згадку: як виглядав фонтан біля ЦУМу в Дніпрі та що з ним сталося

Сьогодні від фонтану не лишилося сліду, але для багатьох дніпрян він досі живе в пам’яті

У кожного міста є свої особливі місця — архітектурні споруди, вуличні локації чи елементи міського пейзажу, які з часом стають частиною його характеру, його обличчям. Це можуть бути не лише величні будівлі чи монументи, а й, на перший погляд, звичайні речі — такі, як фонтан біля Центрального універмагу (ЦУМ) у Дніпрі. Для багатьох мешканців міста він був чимось значно більшим, ніж інженерна споруда — це було місце зустрічей, романтичних побачень, сімейних фото і просто приємного відпочинку.

Раніше ми вже показували, яким був Дніпро 45 років тому. А тепер — згадаємо ще одну знакову деталь минулого: фонтан біля ЦУМу, який, на жаль, не зберігся до сьогодні.

Інженерна задумка, що стала символом

Фонтан біля ЦУМу з’явився у 1973 році, коли тривала реконструкція Центрального універмагу. Його первісна функція була цілком утилітарною: це була градирня — система охолодження великої кількості води за допомогою потоку повітря. Простіше кажучи, він був частиною системи кондиціонування самого магазину.

Однак дуже швидко ця суто технічна споруда вийшла за рамки свого призначення й стала справжньою окрасою центру міста. Завдяки оригінальному вигляду і зручному розташуванню, фонтан став улюбленим місцем відпочинку для містян. Його оточували дерева й лавочки, а сама атмосфера сприяла неспішним прогулянкам, розмовам, побаченням і звісно ж — зйомкам на пам’ять.

Фонтан біля ЦУМу, 1978 рік. Фото з колекції О. Волкова

Фонтан на екрані та в серцях

Популярність фонтану була настільки великою, що він з’являвся навіть у художніх фільмах. Один із найвідоміших прикладів — радянська стрічка "Вийти заміж за капітана", де його можна побачити серед міських краєвидів.

Кадр з фільму "Вийти заміж за капітана"

Також фонтан часто фігурував на листівках та фотоальбомах — символічний знак того, що він став частиною міської культури.

Фонтан біля ЦУМу, 1980-ті роки. Фото з колекції Грицаєнко С.Г.

У радянські часи він був не лише технічним елементом, а ще й місцем із власним характером і значенням. Той, хто призначав зустріч "біля фонтана біля ЦУМу", не потребував додаткових пояснень — усі знали, де це.

Фонтан у 1980-ті роки. Фото: Володимир Рязанов

Занепад і демонтаж

Але, як і багато що з минулого, фонтан не зміг подолати випробування часом. У 2000-х роках він почав все частіше виходити з ладу. Вода у ньому зникала, механізми засмічувалися, а зовнішній вигляд поступово втрачав привабливість.

У 2011 році фонтан обнесли парканом, а вже наступного року, у 2012-му, його остаточно демонтували. Причиною стали технічні обмеження та незадовільний стан комунікацій, що зробили його відновлення майже неможливим.

Карусель на місці, де колись був фонтан. Фото dp.vgorode.ua/Ганна Покровська

На місці, де колись був фонтан, встановили французьку карусель.