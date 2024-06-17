Діти Харкова продовжують відвідувати заняття з арттерапії за підтримки фармкомпанії "Здоров’я"

Це допомагає розвантажити психіку та відволіктись від реалій війни

Фармкомпанія "Здоров’я" у співпраці з артцентром Zelo допомагають дітям Харкова розвивати свої таланти й відновлювати ментальне здоров’я. Ліплячи з глини діти розвантажують свою психіку та можуть відволіктися від реалій війни. Під час літніх шкільних канікул заняття в артцентрі продовжаться у звичайному режимі.

За ініціативи голови наглядової ради Олександра Доровського фармкомпанія "Здоров’я" вже понад рік підтримує діяльність мистецького артцентру. Завдяки соціально відповідальному бізнесу малеча безплатно відвідує різні заняття. А ще компанія долучалася до проведення масштабних свят з творчими локаціями, аніматорами та подарунками до Дня захисту дітей, Дня Незалежності та Нового року.

Усі гуртки мають велику популярність, тому викладачі просять батьків завчасно реєструвати своїх дітлахів. Проте місце знаходиться для всіх. Учні дуже люблять заняття в артцентрі за атмосферу, яка тут панує: до кожного досвідчені фасилітатори знаходять індивідуальний підхід. Також тут займаються дітки з особливими потребами, яким потрібна особлива увага і підтримка.

Керівники і викладачі артцентру Zelo дякують фармкомпанії "Здоров’я" та іншим компаніям і організаціям, що фінансують заняття для дітей. Вони говорять, що батьки завжди переказують вдячність усім меценатам, які опікуються малечею Харкова. Для них дуже важливо, щоб у житті дітей були і позитивні емоції, щоб вони не втрачали віру у майбутнє.

Олександр Доровський переконаний, що саме захист і підтримка дітей зараз є неодмінною складовою майбутньої перемоги і відновлення сильної України.

— Ми з перших днів допомагаємо військовим: купляємо техніку для передової, забезпечуємо ліками госпіталі, дбаємо про реабілітацію поранених. Але у цій війні потрібно дбати й про майбутнє, про тих, хто розвиватиме вільну й незалежну країну. Адже саме заради дітей і їхнього добробуту б’ються наші захисники, й тому ми не можемо стояти осторонь цієї проблеми. Й закликаю усіх керівників і власників бізнесу також шукати де вони потрібні й долучатися до таких проєктів, — зазначив Олександр Доровський, голова наглядової ради фармкомпанії "Здоров’я".

Раніше "Телеграф" писав, що у столичному центрі "Київ мілітарі хаб", який допомагає ветеранам адаптуватися після війни, організовують різноманітні заходи також для дітей учасників бойових дій. Основна мета — патріотичне виховання та розвиток у дітей почуття гордості за своїх батьків-захисників.