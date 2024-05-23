Фонд "Мрія" відправляє на відпочинок у Карпати дітей полеглих і полонених Героїв

Понад 600 дітей полеглих Героїв та полонених українців отримали можливість провести літній відпочинок у Карпатах та за кордоном. БО "Українська фундація "Мрія" другий рік поспіль забезпечує оздоровлення та психологічну реабілітацію для родин у рамках програми "Літо без війни".

За словами директорки фонду, волонтерки і дитячої письменниці Тетяни Комлик, перша група з 330 дітей вирушить у безпечний табір на Закарпаття вже 26 травня. Завдяки підтримці спонсорів і благодійників відпочивати поїдуть дітлахи з усіх областей України віком від 8 до 16 років.

"Вперше програму для родин полонених, зниклих безвісти і полеглих захисників ми запустили минулого року. Цілком усвідомлювали, що їм буде корисно вибратися з простору горя, хоч тиждень пожити без звуків повітряної тривоги і вибухів. Але ми не могли передбачити, яким сильним буде терапевтичний ефект. Для багатьох родин ті дні стали поштовхом жити далі, боротися за свої мрії", — розповідає Тетяна Комлик.

Загалом фонд підтримує майже 7,5 тис сімей полеглих воїнів і полонених українців. Протягом цього літа "Мрія" планує відправити на літній відпочинок кількасот дітей у Карпати, а також групи дітлахів із мамами на курорти Болгарії.

"Літо без війни" — це навіть не про відпочинок. Це про відновлення, про пошук нової опори під ногами, про можливість відновити внутрішній ресурс. Тому ми продовжуємо програму в цьому році, і робитимемо все, щоби ця підтримка не згасала. Війна щодня приносить новий біль. Не можна дозволити їй забрати нашу людяність", — підсумовує директорка фонду.