"Підло і жахливо": у Байдена відреагували на новий злочин РФ проти українських дітей

Викрадення дітей з України – це воєнний злочин

У США відреагували на розслідування Financial Times про те, що Росія змінює викраденим українським дітям імена. Те, що творить Росія, американська влада назвала огидним і жахливим.

Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, сказано на сайті Білого дому. Він наголосив, що на тлі подібних російських злочинів підтримка України союзниками лише зросте.

Джейк Салліван зазначив, що з початку повномасштабного вторгнення в Україну до Росії депортували сотні тисяч українських мирних жителів, включаючи дітей. Їх насильно розлучали із сім’ями, щоб потім прилаштувати до родини окупантів.

"Нам відомі нові та заслуговують на довіру повідомлення про те, що російська влада розміщує викрадених українських дітей на російських сайтах з усиновлення. Це огидно і жахливо. Ці українські діти належать своїм сім’ям всередині України. Росія веде війну не тільки проти українських військових, а й проти українського народу. Як уже сказав Президент, Росія вчиняє воєнні злочини та злочини проти людяності в Україні. Ми продовжимо підтримувати український народ, допомагаючи йому захиститися від варварської агресивної війни Росії", — наголосив радник Джо Байдена.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубинець подякував США за підтримку та наголосив, що всіх українців неодмінно буде повернуто додому.

"Дякую містеру Саллівану за цю реакцію та небайдужість до нашої трагедії! Повернення дітей та всіх українських громадян, притягнення РФ до відповідальності – це той мінімум, який ми всі маємо зробити, щоб відновити справедливість", — сказав Лубинець.

Нагадаємо, що іноземні ЗМІ встановили чотири випадки, коли дітям з України змінили ім’я та навіть вік, щоб влаштувати у російську родину. Вік таких дітей від 8 до 15 років і жоден з них не має згадок про українське походження.

Також "Телеграф" розповідав про те, що сотні дітей з України після вивезення до Росії опинились у дитячих будинках. Їх не змогли визначити у названі сім’ї, тому кинули напризволяще.