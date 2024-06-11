Квести, майстер-класи та активний відпочинок: у Києві організовують цікаве дозвілля для дітей учасників бойових дій

Цікаве дозвілля та патріотичне виховання для дітей захисників

У столичному центрі "Київ мілітарі хаб", який допомагає ветеранам адаптуватися після війни, організовують різноманітні заходи також для дітей учасників бойових дій. Основна мета — патріотичне виховання та розвиток у дітей почуття гордості за своїх батьків-захисників.

Про це "Телеграфу" розповіли співробітники "Київ — мілітарі хаб". Докладніше про діяльність центру читайте у матеріалі: "Нове життя після фронту: як центр у Києві допомагає адаптуватися ветеранам та їхнім родинам".

Для дітей віком від 6 до 12 років регулярно проводяться майстер-класи, цікаві інтерактивні квести у музеях, зустрічі з відомими особистостями та спортивні заходи.

Організатори намагаються влаштовувати заняття, які допомагають дітям краще усвідомити свою ідентичність.

Дітям прищеплюють любов до спорту

Серед заходів — походи до планетарію, плетіння браслетів, малювання рушників з українськими орнаментами, ліплення фігурок, перегляд анімаційних фільмів.

До занять залучають благодійні організації, музеї та волонтерів. Для старших дітей також шукають цікаві формати заходів.

Діти учасників бойових дій часто відвідують музеї

Також у стінах будівлі є актова зала з театральним гуртком, куди можуть ходити як діти, так і дорослі. А одне з приміщень стало своєрідним музеєм — тут представлені роботи загиблого співробітника Руслана, який любив фотографувати.

Фотографії Руслана Боровика

"Ми намагаємося проводити заходи, які впливають на самоідентичність дітей. Це патріотичне виховання. Хочемо розвивати в дітях почуття гордості за батьків-героїв, любов до України. До занять залучаємо благодійні організації, музеї та волонтерів", — наголошує Валентина, яка відповідає в центрі за дитячі програми.

Художні та декоративно-прикладні майстер-класи

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що психолог пояснила, чому відчувати радість під час війни – це нормально. Як виявилося, позбутися почуття провини можна, допомагаючи іншим.