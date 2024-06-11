Квести, майстер-класи та активний відпочинок: у Києві організовують цікаве дозвілля для дітей учасників бойових дій
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Цікаве дозвілля та патріотичне виховання для дітей захисників
У столичному центрі "Київ мілітарі хаб", який допомагає ветеранам адаптуватися після війни, організовують різноманітні заходи також для дітей учасників бойових дій. Основна мета — патріотичне виховання та розвиток у дітей почуття гордості за своїх батьків-захисників.
Про це "Телеграфу" розповіли співробітники "Київ — мілітарі хаб". Докладніше про діяльність центру читайте у матеріалі: "Нове життя після фронту: як центр у Києві допомагає адаптуватися ветеранам та їхнім родинам".
Для дітей віком від 6 до 12 років регулярно проводяться майстер-класи, цікаві інтерактивні квести у музеях, зустрічі з відомими особистостями та спортивні заходи.
Організатори намагаються влаштовувати заняття, які допомагають дітям краще усвідомити свою ідентичність.
Серед заходів — походи до планетарію, плетіння браслетів, малювання рушників з українськими орнаментами, ліплення фігурок, перегляд анімаційних фільмів.
До занять залучають благодійні організації, музеї та волонтерів. Для старших дітей також шукають цікаві формати заходів.
Також у стінах будівлі є актова зала з театральним гуртком, куди можуть ходити як діти, так і дорослі. А одне з приміщень стало своєрідним музеєм — тут представлені роботи загиблого співробітника Руслана, який любив фотографувати.
"Ми намагаємося проводити заходи, які впливають на самоідентичність дітей. Це патріотичне виховання. Хочемо розвивати в дітях почуття гордості за батьків-героїв, любов до України. До занять залучаємо благодійні організації, музеї та волонтерів", — наголошує Валентина, яка відповідає в центрі за дитячі програми.
Раніше "Телеграф" розповідав про те, що психолог пояснила, чому відчувати радість під час війни – це нормально. Як виявилося, позбутися почуття провини можна, допомагаючи іншим.