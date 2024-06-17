Дети Харькова продолжают посещать занятия по арт-терапии при поддержке фармкомпании "Здоровье"

Это помогает разгрузить психику и отвлечься от реалий войны

Фармкомпания "Здоровье" в сотрудничестве с арт-центром Zelo помогает детям Харькова развивать свои таланты и восстанавливать ментальное здоровье. Лепя из глины, дети разгружают свою психику и могут отвлечься от реалий войны. Во время летних школьных каникул занятия в арт-центре продолжатся в обычном режиме.

По инициативе председателя наблюдательного совета Александра Доровского фармкомпания "Здоровье" уже больше года поддерживает деятельность арт-центра. Благодаря социально ответственному бизнесу малыши бесплатно посещают разные занятия. А еще компания приобщалась к проведению масштабных праздников с творческими локациями, аниматорами и подарками ко Дню защиты детей, Дню Независимости и Новому году.

Все кружки пользуются большой популярностью, поэтому преподаватели просят родителей заранее регистрировать своих детей. Однако место находится для всех. Ученики очень любят занятия в арт-центре за царящую здесь атмосферу: к каждому опытные фасилитаторы находят индивидуальный подход. Также здесь занимаются детки с особыми потребностями, которым требуется особое внимание и поддержка.

Руководители и преподаватели арт-центра Zelo благодарят фармкомпанию "Здоровье" и другие компании и организации, финансирующие занятия для детей. Они говорят, что родители всегда благодарны всем меценатам, которые заботятся о малышах Харькова. Для них очень важно, чтобы в жизни детей были и положительные эмоции, чтобы они не теряли веру в будущее.

Александр Доровский убежден, что именно защита и поддержка детей сейчас непременная составляющая будущей победы и восстановление сильной Украины.

— Мы с первых дней помогаем военным: покупаем технику для передовой, обеспечиваем лекарствами госпитали, заботимся о реабилитации раненых. Но в этой войне нужно заботиться и о будущем, о тех, кто будет развивать свободную и независимую страну. Ведь именно ради детей и их благополучия сражаются наши защитники, и поэтому мы не можем стоять в стороне от этой проблемы. И призываю всех руководителей и владельцев бизнеса также искать, где они нужны и приобщаться к таким проектам, — отметил Александр Доровский, председатель наблюдательного совета фармкомпании "Здоровье".

Ранее "Телеграф" писал, что в столичном центре "Киев милитари хаб", помогающем ветеранам адаптироваться после войны, организуют различные мероприятия также для детей участников боевых действий. Основная цель – патриотическое воспитание и развитие у детей чувство гордости за своих родителей-защитников.