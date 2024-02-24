Поляки зробили "подарунок" послу РФ у річницю вторгнення: "прокинувся по вуха в л**ні" (фото та відео)

Російські агенти впливу призвели до масових заворушень по всій Європі, зокрема на польсько-українському кордоні, зазначили учасники акції

У річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну посол РФ у Польщі отримав "подарунок". Польські активісти привезли під ворота вілли, де він мешкає у Варшаві, купу гною.

Фото та відео акції опублікувала лідер української діаспори у Польщі, правозахисниця Наталія Панченко. Поляки залишили для дипломата чітке послання.

"Так, ви все добре бачите. Це ворота вілли, в якій проживає посол країни-агресора у Польщі, закривавлений прапор країни-терориста з літерою "Z" та 2 тонни лайна та напис від поляків: "Росія = лайно! Ми не хочемо вас бачити у Європі! Забирайтеся геть!", — підписала кадри Панченко.

За словами Домініка, одного з учасників акції, її мета — надіслати чіткий сигнал польській владі та Європейському Союзу, що настав час видворити російських дипломатів з Польщі. Він наголосив, що Росія веде гібридну війну.

"Ми хотіли послати чіткий сигнал польській владі та Європейському Союзу, що настав час видворити російських дипломатів з нашої країни. Росія несе відповідальність не лише за злочинну агресію проти України, а й за тривалу гібридну війну. Російські агенти впливу призвели до масових заворушень по всій Європі, у тому числі на польсько-українському кордоні. Поки ми терпітимемо діяльність російських псевдодипломатів та фабрик тролів, загроза конфлікту в глобальному масштабі лише зростатиме", — зазначив він.

Раніше "Телеграф" розповідав, що західні медіа пишуть до 2-ї річниці вторгнення Росії до України. Матеріали на цю тему вийшли у провідних світових ЗМІ.