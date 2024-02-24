"Мы с вами до конца": мировые лидеры выразили поддержку Украине во вторую годовщину войны

Украина выстоит

Мировые лидеры во главе с немецким канцлером Олафом Шольцем выступили с обращением к украинцам по случаю второй годовщины полномасштабного вторжения РФ в Украину. Они заверили, что продолжат свою поддержку.

Шольц в видеообращении отметил, что границы Украины не могут быть изменены. Он также сказал, что следует усилить политику сдерживания и укрепления обороны в Европе.

"Вместе с нашими союзниками мы должны быть настолько сильными, чтобы никто не решился напасть на нас. Без безопасности все остальное — ничто. Без безопасности нет ни свободы, ни демократии, ни прав человека", — сказал Шольц.

Канцлер Германии признал, что в последние годы бундесверу "не уделяли должного внимания", однако теперь это в прошлом. Ведь власти впервые за десятилетие инвестируют в оборону 2% ВВП.

По словам Шольца, деньги будут выделены на новые вертолеты и истребители, фрегаты и подлодки, а также модернизированные боевые машины пехоты. Без внимания не оставят ракеты и беспилотники, Германия планирует помочь Украине расширить противовоздушную оборону.

Не только Шольц обратился к украинцам во вторую годовщину полномасштабного вторжения. Также слово держали канадский и испанский премьер-министры Джастин Трюдо и Петр Санчес, президент Европейского совета Шарль Мишель.

"Мы восхищаемся вашей храбростью и будем с вами чего бы это ни требовало", — сказал Трюдо в совместном видеообращении.

Ранее "Телеграф" писал, что Борис Джонсон приехал в Украину во вторую годовщину войны.