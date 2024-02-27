Відправлення військ союзників до України: заяву Макрона прокоментували Швеція та Польща

На думку прем’єра Швеції, Україна цього не вимагає

У вівторок, 26 лютого, під час зустрічі європейських лідерів у Парижі було обговорено ідею відправлення військ в Україну. Проте, союзники Києва не мають згоди в даному питанні, жодного рішення поки не прийнято.

Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда, повідомляє Polskie Radio. За його словами, ідея відправлення солдатів в Україну викликала дискусії.

"Найбурхливіша дискусія розгорнулася навколо питання відправлення солдатів до України. І тут теж не було абсолютно ніякої згоди", — заявив Дуда після зустрічі, додавши, що жодного ентузіазму щодо цієї ідеї теж не було.

На можливість відправлення військ відреагував і заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик. В ефірі телеканалу Polsat він заявив, що країна не має наміру направляти своїх солдатів в Україну. За його словами, у Польщі немає такого проекту та ідеї.

Позиція Швеції схожа. Прем’єр-міністр Ульф Крістерсон також дав зрозуміти, що не має наміру відправляти війська в Україну, про можливість чого раніше заявив президент Франції Еммануель Макрон. Він вважає, що питання відправлення європейських військ "не актуальне", а Україна цього "не вимагає".

"Традиція Франції — це не шведська традиція. Я з повагою ставлюся до бажання Франції допомогти Україні. Зараз ми повністю зайняті відправкою передових коштів зі Швеції в Україну різними способами, як це роблять багато інших країн", — заявив Ульф Крістерссон.

Нагадаємо, що зустріч у Парижі відбулася 26 лютого з ініціативи французького лідера Еммануеля Макрона. Президенти, глави урядів та міністри 28 країн обговорили подальшу підтримку України.

Після зустрічі Макрон заявив, що не можна виключати введення військ НАТО в Україну для відбиття російської агресії.

Про ідею також висловився прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо. Він заявив, що окремі країни ЄС та НАТО обговорюють можливість відправки своїх військових до України на основі двосторонніх угод. Але Словаччина до них не входить.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Франція та Чехія анонсували важливі ініціативи щодо допомоги Україні.